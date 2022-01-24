Президент РФ пообещал учесть наработки компаний при распределении ресурсной базы Ямала

Москва, 24 января. Газовые ресурсы на Ямале могут быть распределены между «Газпромом», «Новатэком» и другими энергетическими компаниями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.

Ресурсы Ямала составляют 26,5 трлн кубометров газа, или 70% от всех запасов голубого топлива в стране. Четыре года назад заработал завод «Ямал СПГ» по производству сжиженного природного газа компании «Новатэк». Его производственная мощность составляет около 20 млн тонн в год. Ведется строительство второго завода «Арктик СПГ — 2» на полуострове Гыдан, мощность которого составит 19,8 млн тонн.

«Новатэку» не хватает запасов газа для новых СПГ-проектов, поэтому и было принято решение распределить газовые ресурсы на Ямале. Солодов рассказал Путину, что «Новатэк» готов поставлять СПГ на Камчатку при условии реализации существующих перспективных проектов.

«Новатэк» ранее заключил с японской фирмой Saibu Gas соглашение по перевалке СПГ на терминале Hibiki, чтобы облегчить задачу выхода на китайский рынок.