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Президент РФ пообещал учесть наработки компаний при распределении ресурсной базы Ямала

Экономика
Президент РФ пообещал учесть наработки компаний при распределении ресурсной базы Ямала
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 24 января. Газовые ресурсы на Ямале могут быть распределены между «Газпромом», «Новатэком» и другими энергетическими компаниями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.

Ресурсы Ямала составляют 26,5 трлн кубометров газа, или 70% от всех запасов голубого топлива в стране. Четыре года назад заработал завод «Ямал СПГ» по производству сжиженного природного газа компании «Новатэк». Его производственная мощность составляет около 20 млн тонн в год. Ведется строительство второго завода «Арктик СПГ — 2» на полуострове Гыдан, мощность которого составит 19,8 млн тонн.

«Новатэку» не хватает запасов газа для новых СПГ-проектов, поэтому и было принято решение распределить газовые ресурсы на Ямале. Солодов рассказал Путину, что «Новатэк» готов поставлять СПГ на Камчатку при условии реализации существующих перспективных проектов.

«Новатэк» ранее заключил с японской фирмой Saibu Gas соглашение по перевалке СПГ на терминале Hibiki, чтобы облегчить задачу выхода на китайский рынок.

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