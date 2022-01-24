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Дочь Константина Меладзе не общается с его женой Верой Брежневой

Шоу-бизнес
Дочь Константина Меладзе не общается с его женой Верой Брежневой
Prt Scr youtube.com  /  Вечерний Ургант

Киев, 24 января. Участница украинского шоу «Голoс страны» Лия Меладзе заявила, что не общается с нынешней женой своего отца Константина Меладзе Верой Брежневой.

Меладзе в 2013 году расстался с Яной Сумм, которая родила музыканту троих детей. Новой избранницей продюсера группы «ВИА Гра» стала Вера Брежнева. Дочь Меладзе Лия не торопится налаживать с ней отношения.

«Мы вообще не общаемся. Конфликтов никаких не было, вообще ничего не было. Просто я общаюсь только с папой», — заверила девушка, ее цитирует TСН.ua.

Про роман Брежневой и Меладзе ходило много слухов: якобы артистка увела продюсера из семьи. Сам Меладзе опровергал эту информацию, заявляя, что он «не теленок» и увести его никто не может.

До музыканта Брежнева состояла в браке с бизнесменом Михаилом Киперманом, пишет «Вечерняя Москва». Исполнительница родила от него двух дочерей: Соню и Сару.

Ранее экс-солистка «ВИА Гры» улетела на отдых на Мальдивские острова. На курорте звезда позволила себе носить простую и удобную одежду и не пользоваться косметикой.

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