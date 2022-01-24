Военный эксперт Ивашов заявил о риске инцидентов из-за обострения отношений России и НАТО

Москва, 24 января. Ухудшение отношений между Россией и странами НАТО привело к росту рисков военных инцидентов. Об этом заявил бывший руководитель управления Минобороны РФ Леонид Ивашов.

Существует риск военных инцидентов из-за роста напряженности в отношениях России и НАТО, особенно на фоне начала российских манеров на Балтике и планов Североатлантического альянса по усилению военного присутствия в Восточной Европе. Об этом Ивашов рассказал «Интерфаксу».

«Ситуация обострена. Риск возникновения военных инцидентов есть — из-за каких-то неосторожных действий, чьих-то возможных провокаций. Ситуация может быть решена усилением переговорного процесса», — подчеркнул Ивашов.

При этом эксперт не увидел признаков возможного конфликта в Европе и выразил уверенность в том, что в большой войне не заинтересованы ни страны ЕС, ни США.

Ранее пресс-служба ЗВО сообщила, что группа из 20 кораблей и катеров Балтийского флота отправилась на учения, на которых экипажи отработают противовоздушную оборону и противоминное обеспечение.