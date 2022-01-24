Столтенберг: НАТО изучает возможность отправки войск в Черноморский регион

Брюссель, 24 января. Североатлантический альянс рассматривает возможность развертывания боевых групп не только в Прибалтике, но и в Черноморском регионе. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Известно, что в понедельник 24 января прошли переговоры генсека НАТО Йенса Столтенберга с главами МИД Финляндии и Швеции. Во время своего выступления Столтенберг сообщил, что Альянс рассматривает вариант отправки боевых групп не только в Прибалтику.

«Мы также изучаем возможность развертывания боевых групп на юго-восточном фланге (в черноморских странах НАТО — Румынии, Болгарии и Турции — Прим. ред), но решения об этом пока не приняты», — подчеркнул генсек НАТО.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия не оставит без ответных мер возможное появление нескольких тысяч американских солдат в Восточной Европе.