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Netflix опубликовал первый тизер мультфильма «Пиноккио» Гильермо дель Торо

Общество
Netflix опубликовал первый тизер мультфильма «Пиноккио» Гильермо дель Торо
Кадр из мультфильма «Пиноккио Гильермо Дель Торо»

Лос-Анджелес, 24 января. Американская стриминговая площадка Netflix представила дебютный тизер анимационной ленты режиссера Гильермо дель Торо «Пиноккио».

Постановщик давно мечтал об экранизации «Пиноккио», однако из-за провала «Франкенвини» студии не решались выделять дель Торо деньги для новой мультипликации. И только в 2018 году проект поддержал сервис Netflix.

По сюжету деревянный мальчик будет жить в тридцатые годы, в эпоху расцвета фашизма. История получит мрачные оттенки, а сам Пиноккио станет некой версией Франкенштейна.

Сценаристом мультфильма выступит сам дель Торо, а музыку к нему напишет Александр Деспла. Премьера «Пиноккио» намечена на декабрь 2022 года.

Ранее онлайн-сервис Okko опубликовал тизер второго сезона сериала «Чикатило». Дмитрий Нагиев вновь вернется к роли серийного маньяка.

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Все новости / Общество / Netflix опубликовал первый тизер мультфильма «Пиноккио» Гильермо дель Торо
netflix мультфильм пиноккио
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