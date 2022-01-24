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Турецкие предприятия приостановили работу из-за прекращения поставок газа из Ирана

Весь мир
Турецкие предприятия приостановили работу из-за прекращения поставок газа из Ирана
wikipedia.org  /  Hayderaziz / GNU Free Documentation License

Анкара, 24 января. Турецкая промышленность приостановила свою деятельность на фоне последних срывов поставок газа из Ирана. На прошлой неделе Исламская Республика оповестила Анкару о том, что в течение ближайших десяти дней не сможет осуществлять экспорт горючего из-за технических проблем на трубопроводе.

Однако не исключено, что и в дальнейшем предприятия смогут возобновить работу в полной мере — двумя днями ранее само турецкое руководство сообщило о намерении сократить закупки топлива для своих заводов на 40% из-за обострения ценовой политики. Помимо этого, с 24 января Анкара потребовала от промышленников полностью остановить работу и прекратить электро- и газопотребление на три дня.

Как сообщается, официальные лица страны пригрозили владельцам предприятий крупными штрафами, если они не выполнят указанные условия. Тем не менее власти прислушались к просьбе производителей мясо-молочной продукции и сделали для них исключение, поскольку без работы охлаждающих установок все их товары попросту испортятся.

Однако в других отраслях промышленности уже начался застой. В частности, о прекращении работы заявили крупнейшая турецкая фирма по изготовлению картона Kartonsan и машиностроительная компания Ege Industry. Ожидается, что они вернутся в строй 27 января.

Тем не менее пока неясно, сможет ли государство снабжать их достаточным количеством энергии до того момента, как Иран возобновит подачу газа. Турция практически полностью зависит от импорта газа, и Исламская Республика играет в этой области значимую роль наряду с Россией, являющейся основным поставщиком, а также Азербайджаном. Чтобы покрыть возникший дефицит Анкара может запросить помощь у Москвы и Баку, однако, по данным экспертов, сейчас на рынке незначительное количество «свободных» объемов газа, а потребность в нем в Турции в последнее время только нарастает.

Нельзя исключать, что в дальнейшем ситуация лишь ухудшится из-за обостряющегося в стране финансового кризиса. В прошлом месяце курс лиры несколько стабилизировался после заявления президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана о наличии продуманной программы по восстановлению экономики. Однако намерение сократить закупки газа явно этому противоречит и может подорвать установившееся «затишье» на рынке валют, что в итоге сделает импорт энергоносителей еще более затруднительным.

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