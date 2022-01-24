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Кедми: США ждут печальные последствия в случае переброски военного контингента в Прибалтику

Армия
Кедми: США ждут печальные последствия в случае переброски военного контингента в Прибалтику
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 24 января. Соединенным Штатам стоит воздержаться от отправки военных и боевой техники на территорию Прибалтики, поскольку это обернется для них печальными последствиями. Об этом заявил израильский политолог Яков Кедми.

Недавно The New York Times написали, что американский лидер Джо Байден рассматривает возможность переброски тысячи военнослужащих, а также боевой техники и оружия на территорию Восточной Европы. По мнению Якова Кедми, не стоит верить всему, что пишут в западных СМИ, поскольку они всего лишь стараются следовать определенной повестке, передает «ПолитЭксперт».

По его мнению, некоторые западные чиновники действительно могут обсуждать возможность усиления военного контингента США в Прибалтике. Однако сомнительно, что об этих планах знают в Белом доме. Кроме того, Вашингтон должен в конце недели дать ответ Москве по гарантиям безопасности, добавил Кедми.

«Рассматривает ли это Белый дом как ответ на реакцию на требования России? Если, не дай бог, это случится, — ситуация приведет к резкой, очень резкой реакции России», — заявил он.

Таким образом, Кедми предостерег США от отправки военных в Прибалтику. По его мнению, реакция России на такое действие заставит США серьезно пожалеть.

Ранее читатели Le Figaro выразили мнение, что эвакуация американских дипломатов и их семей из Киева не способствует улучшению ситуации на Украине и усугубляет напряженность в регионе. Член Совфеда Сергей Цеков также назвал это тревожным признаком, передает телеканал «360».

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россия сша кедми
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