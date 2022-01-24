Словенский защитник Дркушич подписал контракт с «Сочи»

Сочи, 24 января. Футбольный клуб «Сочи» объявил о переходе центрального защитника Ваньи Дркушича.

Пресс-служба «Сочи» сообщила на официальном сайте, что 22-летний защитник словенского «Браво» Ванья Дркушич подписал контракт с клубом. Детали сделки не разглашались. Дркушич будет выступать за «Сочи» под третьим номером. Уже завтра словенский защитник может дебютировать за свой новый клуб в товарищеском матче с «Аустрией».

В нынешнем сезоне Дркушич провел за «Браво» 21 игру во всех турнирах, в которой забил два мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость словенского защитника в 300 тысяч евро.

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