Тунисские рабочие спасли 16 сирийских мигрантов у берегов страны

Тунис, 24 января. Рабочие морского нефтеперерабатывающего завода спасли 16 сирийских мигрантов после того, как их лодка затонула у берегов североафриканской страны. Об этом сообщило местное издание Al Rased.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 января. По словам выживших беженцев, они сели на судно в Ливии и направились к итальянскому побережью. Дальше нелегалы намеревались попасть в другие государства Евросоюза.

Однако лодка с мигрантами села на мель и затонула у тунисских берегов. Сопровождавший их контрабандист сбежал. Помощь оказали сотрудники плавучей станции завода, находившейся поблизости.

Издание отмечает, что беженцы прибыли из сирийских провинций Даръа, Дамаск, Ас-Сувейда и Идлиб.

На прошлой неделе министерство обороны Туниса объявило о гибели 11 мигрантов, пытавшихся пересечь Средиземное море по направлению в Европу. Их лодка затонула у острова Керкенна.