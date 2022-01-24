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«Нас ждет впечатляющий прорыв»: Россия и Китай готовят неприятный сюрприз для США

Политика
«Нас ждет впечатляющий прорыв»: Россия и Китай готовят неприятный сюрприз для США
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Россия и Китай в последнее время идут параллельными курсами, поэтому предстоящие Олимпийские игры в Пекине могут преподнести неприятный сюрприз для США. Таким мнением поделился председатель экспертного совета Российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский.

Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Китай на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине станет не только первой личной встречей глав двух государств почти за два года, но и крупным событием в международных отношениях в начале 2022 года, считает эксперт. По его словам, Российская Федерация и Китайская Народная Республика могут преподнести неприятный сюрприз для США на Олимпийских играх в Пекине. Речь может идти, уверен специалист, о подписании важных документов, которые еще больше сблизят Москву и Пикин на фоне недоговороспособности США по безопасности в Европе.

«Я надеюсь, что 4 февраля и в области стратегии, и в области партнерства нас ждет впечатляющий прорыв, когда Владимир Путин и Си Цзиньпин встретятся в Пекине по случаю начала Олимпийских игр. Мои китайские источники сообщили, что ожидаются весомые документы. Я думаю, что если в переговорах между Россией и США будут какие-то не вдохновляющие результаты, то это может отразится на российско-китайских документах. Я думаю, что в обозримом будущем мы будем идти с китайцами параллельными курсами. Очень хорошо координировать наши усилия», — резюмировал Юрий Тавровский.

Россия, Иран и Китай ранее провели совместные военно-морские учения CHIRU в Аравийском море, во время которых боевые корабли трех стран отработали противодействие морскому пиратству.

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россия сша китай тавровский
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