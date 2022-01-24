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Курдские силы штурмуют занятую террористами тюрьму в Хасаке

  /   Обновлено: 24 января 2022 21:14
Весь мир
Курдские силы штурмуют занятую террористами тюрьму в Хасаке
Global Look Press  /  Juma Mohammad/ZUMAPRESS.com

 

Дамаск, 24 января. Столкновения между проамериканскими группировками курдов из «Сирийских демократических сил» (СДС) и террористами «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) в сирийской провинции Хасака не утихают уже пятый день подряд.

Несмотря на предыдущие заявления представителей СДС, они так и не сумели взять ситуацию под контроль, а радикальные исламисты по-прежнему удерживают часть тюрьмы «Ас-Синаа» в районе Гвейран.

Утром в понедельник курды выдвинули членам ИГ ультиматум сдаться до 17:00 по местному времени, однако после категоричного отказа бойцы СДС пошли на решающий, как они рассчитывали, штурм. Тем не менее за день боев им удалось отбить только одно из располагающихся на территории объекта зданий. Кроме того, за боевиками остается еще часть гражданской застройки в ближайших районах. При этом лояльные проамериканским силам СМИ на протяжении суток неоднократно заявляли о восстановлении контроля над всей тюрьмой.

По данным местных источников, курды ведут бой не одни — в Сети появились кадры с принимающими участие в штурме военнослужащими США. Также американская авиация продолжает удары по жилым районам, где, по их данным, скрываются боевики.

Связанные с «Сирийскими демократическими силами» СМИ отчитываются о том, что во время их операции им сдались порядка 300 поднявших бунт заключенных. Они распределяются по другим пенитенциарным заведениям в разных частях страны. Однако насколько достоверны эти сведения, проверить в настоящий момент невозможно. В прошлые же разы курдские ресурсы не были замечены в правдивой подаче информации.

Местные власти в свою очередь уже не рассчитывают на скорую стабилизацию обстановки. В провинции Хасака и других регионах Сирийской Арабской Республики (САР) по меньшей мере неделю будет действовать режим чрезвычайной ситуации.

На данный момент «Сирийские демократические силы» сконцентрировали в регионе обострения уже около 10 тысяч бойцов, однако радикальные исламисты все еще оказывают сопротивление противнику. Вечером подразделения СДС организовали новую волну наступления, атаковав исправительное учреждение в районе Гвейран сразу с трех направлений.

Обострение в контролируемых курдами районах Хасаки началось вечером 20 января. Члены «Исламского государства» взяли штурмом «Ас-Синаа», где находились около трех тысяч их соратников и наемников, воевавших на стороне радикалов в период войны. «Сирийские демократические сил» были взяты врасплох, что и позволило ситуации дойти до такого уровня. Тем временем правительственные войска САР и соседних государств занимаются укреплением своих территорий, чтобы предотвратить возможное наступление террористических группировок.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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