Курдские силы штурмуют занятую террористами тюрьму в Хасаке

Дамаск, 24 января. Столкновения между проамериканскими группировками курдов из «Сирийских демократических сил» (СДС) и террористами «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) в сирийской провинции Хасака не утихают уже пятый день подряд.

Несмотря на предыдущие заявления представителей СДС, они так и не сумели взять ситуацию под контроль, а радикальные исламисты по-прежнему удерживают часть тюрьмы «Ас-Синаа» в районе Гвейран.

???????????????? Footage of the battle from El Hasaka. pic.twitter.com/FBwxwJyGFw — The RAGE X (@theragex) January 24, 2022

Утром в понедельник курды выдвинули членам ИГ ультиматум сдаться до 17:00 по местному времени, однако после категоричного отказа бойцы СДС пошли на решающий, как они рассчитывали, штурм. Тем не менее за день боев им удалось отбить только одно из располагающихся на территории объекта зданий. Кроме того, за боевиками остается еще часть гражданской застройки в ближайших районах. При этом лояльные проамериканским силам СМИ на протяжении суток неоднократно заявляли о восстановлении контроля над всей тюрьмой.

#Hasaka : Verified pro-#YPG (PKK) account lies about the Al Sina'a prison crisis on behalf of the US backed group. Claims the prison was captured yesterday, then why are SDF trying to assault it today. Also the figures of those killed on both sides are not believable. https://t.co/DT1umNhQXY — Christian Turner (@CombatChris1) January 24, 2022

По данным местных источников, курды ведут бой не одни — в Сети появились кадры с принимающими участие в штурме военнослужащими США. Также американская авиация продолжает удары по жилым районам, где, по их данным, скрываются боевики.

The Syrian Democratic Forces (SDF), spearheaded by the Kurdish YPG militia, said militants were still holed up in other buildings, and plans were underway to clear the rest of the detention complex in Hasaka city.https://t.co/yhrNMXGzIC — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) January 24, 2022

Связанные с «Сирийскими демократическими силами» СМИ отчитываются о том, что во время их операции им сдались порядка 300 поднявших бунт заключенных. Они распределяются по другим пенитенциарным заведениям в разных частях страны. Однако насколько достоверны эти сведения, проверить в настоящий момент невозможно. В прошлые же разы курдские ресурсы не были замечены в правдивой подаче информации.

Местные власти в свою очередь уже не рассчитывают на скорую стабилизацию обстановки. В провинции Хасака и других регионах Сирийской Арабской Республики (САР) по меньшей мере неделю будет действовать режим чрезвычайной ситуации.

На данный момент «Сирийские демократические силы» сконцентрировали в регионе обострения уже около 10 тысяч бойцов, однако радикальные исламисты все еще оказывают сопротивление противнику. Вечером подразделения СДС организовали новую волну наступления, атаковав исправительное учреждение в районе Гвейран сразу с трех направлений.

Обострение в контролируемых курдами районах Хасаки началось вечером 20 января. Члены «Исламского государства» взяли штурмом «Ас-Синаа», где находились около трех тысяч их соратников и наемников, воевавших на стороне радикалов в период войны. «Сирийские демократические сил» были взяты врасплох, что и позволило ситуации дойти до такого уровня. Тем временем правительственные войска САР и соседних государств занимаются укреплением своих территорий, чтобы предотвратить возможное наступление террористических группировок.

1 Организация запрещена на территории РФ.