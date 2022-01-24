Президент ЦАР передал оборудование министерству общественных работ для восстановления республики

Банги, 24 января. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера передал оборудование и специальную технику для общественных работ в Национальное управление по материальному обеспечению. Об этом сообщается на официальной странице пресс-службы главы государства в Facebook.

Как стало известно, торжественная церемония вручения состоялась на территории ведомства, расположенной в восьмом квартале столицы (PK8).

«Оборудование, материалы и спецтехника позволят Национальному управлению восстановить строительные подразделения на всей территории республики. Передача проходила в соответствии с законом о финансах от 2020 года», — значится в сообщении пресс-службы.

Генеральный директор ведомства Матиас Манон высоко оценил стремление президента Туадера модернизировать подразделения министерства, ответственного за реставрацию зданий государственных институтов и культурных учреждений.

«Мы приветствует добрую волю высшего руководства Центральноафриканской Республики за то, что оно увеличило бюджетную поддержку ОНМ с 500 миллионов до миллиарда франков КФА. Это существенные средства, которые позволят нам приобрести недостающее оборудование в течение следующих трех месяцев. Впервые в истории государство предоставило настолько большие субсидии», — заявил Манон.

В пресс-службе президента ЦАР напоминают, что республика на протяжении последних 20 лет практически не занималась крупным строительством социальных объектов, а все подразделения общественных работ были сокращены.

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«Теперь же мы сможем начать восстанавливать здания, ремонтировать дороги и мосты, выстраивать современную инфраструктур, присущую современному, развивающемуся государству. Наконец займемся преодолением упадка», — заявил министр обслуживания дорог Гисмала Хамза.

Ранее президент Туадера призвал население республики сплотиться против гендерного насилия.