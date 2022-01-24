Евродипломат Боррель подвел итоги переговоров глав МИД по эвакуации послов с Украины

Брюссель, 24 января. Министры иностранных дел стран Евросоюза считают, что в каких-либо мерах по эвакуации дипломатов с Украины нет необходимости.

Об этом по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств в Брюсселе заявил евродипломат Жозеп Боррель. Он также сообщил, что речь идет не только об эвакуации представителей посольств, но и возможности отъезда из Киева «неключевых сотрудников».

«Главы МИД сошлись во мнении, что нет даже минимальной необходимости в каких-либо мерах по эвакуации сотрудников из Украины», — отметил руководитель дипломатии ЕС.

Как стало известно ранее, Боррель исключил возможность отъезда европейских послов с Украины. Дипломат пообещал выяснить Госдепа США причину эвакуации американского персонала из Киева.