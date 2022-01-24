Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 22:16
22:15
Политика
Киевский политолог Грановский: Украину ждет страшное унижение от Запада
22:05
Весь мир
Военные распустили правительство и объявили об отставке президента в Буркина-Фасо
21:49
Политика
Зеленский: Киев предпринимает необходимые меры для деэскалации обстановки в Донбассе
21:36
Весь мир
Цены на бензин в США взлетели до семилетнего максимума
21:35
Политика
На Украине назвали неожиданное направление для бегства в случае войны с Донбассом
21:33
Весь мир
Оппозиционные партии Кот-д'Ивуара осудили ЭКОВАС за санкции против Мали
21:33
Политика
Мухин и Шперов: Следующая в очереди на народные волнения — Молдавия
21:30
Политика
Захарова: Киев пожинает плоды информационной пропаганды
21:28
Политика
Российский посол Антонов назвал «несусветной ложью» слухи об эвакуации дипломатов из США
21:23
Политика
Политолог Рар указал на ключевую роль AUKUS в схватке за мировое господство
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Евродипломат Боррель подвел итоги переговоров глав МИД по эвакуации послов с Украины

Политика
Евродипломат Боррель подвел итоги переговоров глав МИД по эвакуации послов с Украины
Global Look Press  /  Zucchi/EUC

Брюссель, 24 января. Министры иностранных дел стран Евросоюза считают, что в каких-либо мерах по эвакуации дипломатов с Украины нет необходимости.

Об этом по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств в Брюсселе заявил евродипломат Жозеп Боррель. Он также сообщил, что речь идет не только об эвакуации представителей посольств, но и возможности отъезда из Киева «неключевых сотрудников».

«Главы МИД сошлись во мнении, что нет даже минимальной необходимости в каких-либо мерах по эвакуации сотрудников из Украины», — отметил руководитель дипломатии ЕС.

Как стало известно ранее, Боррель исключил возможность отъезда европейских послов с Украины. Дипломат пообещал выяснить Госдепа США причину эвакуации американского персонала из Киева.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Евродипломат Боррель подвел итоги переговоров глав МИД по эвакуации послов с Украины
украина евросоюз мид дипломаты послы боррель
Комментировать