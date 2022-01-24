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Nouvelle d'Afrique: ЦАР вошла в число главных демократических стран Черного континента

Весь мир
Nouvelle d'Afrique: ЦАР вошла в число главных демократических стран Черного континента
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 24 января. Центральноафриканская Республика вошла в число главных демократических государств Черного континента, считают аналитики издания Nouvelle d'Afrique.

По словам журналистов новостного агентства, ЦАР на в течение долгого периода переживала мрачные времена, пока к власти приходили люди, неспособные решить проблемы жителей и вывести страну из кризиса безопасности.

«Однако в 2016 году пришел грамотный политик и ученый Фостен-Арканж Туадера, который в течение первого президентского срока начал активно развивать республику, заново выстраивать внешние связи, пытаться договариваться с радикальными группировками.

Вскоре это начало приносить плоды, мы постепенно выбирались из кризиса. Да, конечно, над этим работал не только гарант, но и бывший премьер-министр Фирмен Нгребада, а также огромное количество новых чиновников и администраторов. Это настоящие патриоты, для которых благополучие нации стоит на первом месте», — сообщают сотрудники издания.

Аналитики Nouvelle d'Afrique утверждают, что только при Туадера начался процесс встраивания нового государства, при скрупулезном уважении прав человека.

Nouvelle d'Afrique: ЦАР вошла в число главных демократических стран Черного континента
Федеральное агентство новостей /

«Это привело к тому, что панафриканский союз молодежи вручил ему премию мира. Кроме того, в обращениях к народу президент не раз подчеркивал необходимость возвращения мира и стабильности, которые являются залогом развития республики.

Гарант утверждал, что мир не имеет цены и жители ЦАР должны объединить сердца, чтобы способствовать этому. По мнению Туадера, политики должны оставлять разногласия и быть едиными в стремлении создать необходимые условия для жизни нации. Это и привело к тому, что наша страна вошла в число главных демократических государств на континенте», — подчеркивают в издании.

Ранее президент призвал население сплотиться против гендерного насилия в республике.

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африка цар туадера демократические страны
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