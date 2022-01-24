Фестиваль «Живая строка» ищет пути возрождения отечественного кинематографа

Жюри Международного кинофестиваля экранизаций по произведениям современных писателей «Живая строка» подвели итоги проходившего 21–23 января в Комарово фестиваля и рассказали о сложностях, с которыми сталкивается современное авторское кино на пути к зрителям.

По словам организатора кинофестиваля, журналиста и драматурга Светланы Лисянской-Шиловской, основной целью фестиваля «Живая строка» является возрождение отечественного кино в жанре киноповести, в основе которого лежат литературные произведения наших современников.

«В советском кино существовал замечательный жанр — киноповесть, было столько замечательных писателей, которые создавали свои произведения: романы, повести, пьесы, которые потом экранизировались. Многие из них стали классикой, золотым фондом советского кино. Мы их все с вами знаем: «Обыкновенное чудо», «Старший сын» и многие другие фильмы, снятые по рассказам Александра Вампилова, Валентина Распутина, Эдварда Радзинского, Давида Самойлова, Юрия Левитанского и других писателей и поэтов. Очень хочется продлить эту традицию, мы надеемся, что наш фестиваль, который мы назвали «Живая строка», позволит кинематографистам сблизиться с нашими современными писателями», — заявила Светлана Лисянская-Шиловская.

По итогам прошедшего фестиваля лучшим короткометражным документальным фильмом признан «Репортаж из рая» хабаровского режиссера Анны Самойловой, лучшим полнометражным — «Харджиев, последний русский футурист» Лилии Вьюгиной из Москвы, лучшим игровым короткометражным фильмом — «Последний лист» Анны Осьмининой из Санкт-Петербурга, лучшим короткометражным анимационным — «Добрый волк» Натальи Дарвиной из Минска. Были и другие номинации, например, на лучший видеофильм в молодежной номинации интернет-видео, в которой победил режиссер Михаил Червяков из Липецка.

По словам жюри, несмотря на то, что фестиваль проходил в первый раз, они довольны результатами, потому что это показало интерес кинематографистов к работе в указанном формате, с одной стороны, с другой — обозначило проблемы, которые мешают развитию отечественного кино в целом и авторского в частности. Одной из них является вневременная проблема поиска средств на создание фильмов. Как отметили эксперты, она у нас более или менее решается.

«Члены Союза кинематографистов и студенты, как правило, знают механизмы, как получить финансирование своих фильмов, пусть и небольшое. Все зависит от активности тех, кто хочет что-то создать, у нас есть возможность подавать заявки в Фонд кино, в Минкультуры, руководству кинематографических вузов или в Союз кинематографистов. Увлеченные люди всегда находят способы получить бюджеты на свои проекты», — отметила Светлана Лисянская-Шиловская.

Более существенной проблемой отечественных кинематографистов, по словам экспертов, является отсутствие прокатчиков, которые были бы заинтересованы в показе фильмов российских режиссеров.

«Это больной вопрос. Прокатное кино должно приносить прибыль, соответственно, оно должно подчиняться законам рынка. Отечественных прокатчиков у нас практически не осталось, присутствуют только голливудские компании, которые зарабатывают на каком-нибудь «Человеке-пауке», а не на авторском кино. В такой ситуации даже «Ирония судьбы…» Эльдара Рязанова, если бы он снимал это кино в наше время, я не уверен, что этот фильм дошел бы до кинотеатров. Здесь должно быть либо квотирование, дающее возможность показывать наши фильмы на экранах кинотеатров, либо серьезные вливания Минкульта», — считает писатель и сценарист Андрей Кивинов (Пименов).

Не могут отечественные фильмы конкурировать с зарубежными также и по размерам бюджетов, которые крупные студии тратят на рекламу своей продукции.

«Даже если фильм хороший, про него никто не знает. Половина бюджетов, которые выделяются на производство фильмов, должна уходить на рекламную кампанию. Если у продюсера нет денег на рекламу, а есть только на производство самого фильма, то — до свидания!» — отметил сценарист.

Засилье зарубежного кино, по мнению экспертов, формирует определенные стандарты и стереотипы в представлении продюсеров о том, какое кино востребовано.

«У наших писателей и сценаристов достаточно интересные и динамичные сюжеты, но режиссеры и продюсеры трансформируют их под себя. Даже если им что-то нравится, бывает, что от начала и до конца сильно меняют идею произведения», — рассказала писательница Виктория Шервуд.

По словам экспертов, предпочтения зрительской аудитории нередко остаются на стороне писателя. Например, так произошло с фильмом «География», рассказал Андрей Кивинов.

«Пока фильм не выйдет на экраны, сколько бы в него денег ни было вложено, никто не может гарантировать успех. Это может выясниться только после представления зрителю. Например, первый фильм трилогии «Властелин колец» и фильм «Иствикские ведьмы» были сняты на очень скромный бюджет, но стали так популяры, что получили продолжение. Поэтому нужно стараться воплощать свои идеи», — считает Светлана Лисянская-Шиловская.

Если ситуацию оставить как есть, зарубежное кино будет доминировать на российском рынке, считают эксперты, формируя у зрителей соответствующие качества и образ поведения, оторванные от реалий жизни. Фестиваль «Живая строка», по словам жюри, создан отчасти для того, чтобы развивать альтернативную точку зрения.