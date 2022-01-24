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Бывший премьер-министр Ливана Саад Харири уходит из политики

Весь мир
Бывший премьер-министр Ливана Саад Харири уходит из политики
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Бейрут, 24 января. Бывший премьер-министр Ливана Саад Харири заявил об отказе от участия в предстоящих парламентских выборах и уходе из политической жизни страны.

О своей позиции суннитский деятель рассказал во время выступления на местном телевидении. Тем не менее он пояснил, что его решение не означает, что работа на благо государства прекратится.

«Мы будем продолжать служить нашему народу, но наше решение — приостановить любую роль во власти, политике и парламенте», — сказал ливанский деятель.

При этом он обратился к своим однопартийцам из фракции «Движение будущего» с призывом последовать его примеру и бойкотировать плебисцит, запланированный на май 2022 года.

Политический закат Харири

Суннитский деятель занял пост премьер-министра в середине 2020 года — после досрочного прекращения полномочий предыдущего правительства, спровоцированного взрывом в порту Бейрута, уничтожившим часть столицы. Однако после вступления Саада Харири в должность он почти полтора года не мог согласовать состав нового кабмина из-за разногласий с президентом Мишелем Ауном. Предмет их споров заключался в распределении влияния между входящими в правительство общинами.

В соответствии с принятой в Ливане конфессиональной моделью политического устройства президентом страны должен быть христианин-маронит, премьером — мусульманин-суннит, спикером парламента — мусульманин-шиит, тогда как места министров в правительстве поровну распределяются между представителями двух религий.

Монархии Персидского залива выдвинули Ливану невыполнимые условия для нормализации отношений
Global Look Press / Marwan Naamani / dpa / Haitham Moussawi / Keystone Press Agency / Palácio do Planalto / flickr.com / CC BY 2.0

Однако Аун стремился самостоятельно выбрать треть руководителей государственных ведомств, обслуживающих интересы его общины, а также хотел расширить кабмин с 18 до 24 человек. Если бы этот план удалось реализовать, он получил бы достаточное число сторонников для блокировки любых решений правительства. Кроме того, инициатива создавала почву для формирования коалиции христиан и мусульман-шиитов, связанных с военно-политическим движением «Хезболла», а это бы уже повлекло за собой претензии со стороны Саудовской Аравии и прекращение внешней поддержки.

После долгих прений по этому поводу Саад Харари отказался работать с Мишелем Ауном и подал в отставку 15 июля 2021 года.

Саид Харири
Федеральное агентство новостей /

Его решение оказало влияние на продолжающийся в стране масштабный экономический кризис и привело к новому падению курса национальной валюты. Впрочем, назначение следующего премьер-министра пока повлекло за собой улучшения внутренней обстановки. В то же время это не отразилось на ливанском фунте, потерявшем уже более 95% своей стоимости, и это не единственная актуальная проблема государства.

Новый глава кабинета министров Наджиб Микати оказался более сговорчивым, и при нем Ливан быстро обзавелся новым правительством. Тем не менее претензий для аравийских монархий, осуждающих влияние на страну проиранского движения «Хезболла», избежать не удалось, что привело к фактическому разрыву отношений с монархиями Персидского залива. И условия, которые они выдвигают для нормализации внешнеполитической обстановки, в Бейруте считают невыполнимыми.

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ливан саад харири
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