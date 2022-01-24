Активисты ЦАР выступили за немедленную отмену оружейного эмбарго ООН

Банги, 24 января. Представители центральноафриканского движения Tongolo ti Bée Afrika настаивают на немедленной отмене оружейного эмбарго, введенного Советом Безопасности ООН. Об этом сообщило издание Radio Lengo Songo.
«Сохранение ограничений на ввоз современных средств ведения войны в ЦАР продолжает вызывать возмущение у населения и гражданских организаций республики. Это несправедливая и даже преступная мера, которая приносит пользу только группировкам боевиков, грабящим и убивающим жителей.
Именно по этой причине неправительственная ассоциация Tongolo ti Bée Afrika настаивает на полной и немедленной отмене санкций ООН», — пишут журналисты.
Представители гражданской платформы провели конференцию «Центральноафриканская Республика под эмбарго», во время которой отметили, что условия, установленные Советом Безопасности для властей в Банги, давно выполнены, и армия нуждается в современных средствах ведения войны.
«Требования включали, среди прочего, строительство оружейного завода, восстановление центров подготовки подразделений сил обороны и безопасности, а также цифровизацию данных о том, откуда поступает оружие, которое планирует купить страна.
Несмотря на все усилия, эмбарго сохраняют до 31 июля 2022 года, и складывается впечатление, что делается это искусственно, вопреки здравому смыслу», — заявил координатор движения Станислас Кокота-Доби.
Ранее президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что санкции ООН мешают правительству развивать страну.