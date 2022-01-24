Активисты ЦАР выступили за немедленную отмену оружейного эмбарго ООН

Банги, 24 января. Представители центральноафриканского движения Tongolo ti Bée Afrika настаивают на немедленной отмене оружейного эмбарго, введенного Советом Безопасности ООН. Об этом сообщило издание Radio Lengo Songo.

«Сохранение ограничений на ввоз современных средств ведения войны в ЦАР продолжает вызывать возмущение у населения и гражданских организаций республики. Это несправедливая и даже преступная мера, которая приносит пользу только группировкам боевиков, грабящим и убивающим жителей.

Именно по этой причине неправительственная ассоциация Tongolo ti Bée Afrika настаивает на полной и немедленной отмене санкций ООН», — пишут журналисты.