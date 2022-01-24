Эндрю Гарфилда признали актером года на фестивале в Палм-Спрингс

Палм-Спрингс, 24 января. Звезда фильмов о Человеке-пауке Эндрю Гарфилд стал лауреатом премии Palm Springs International Film Awards. Его признали актером года на ежегодном кинофестивале в Палм-Спрингс.

Победу Гарфилду принесла роль в фильме «Тик-так... БУМ!». Актрисой года на фестивале назвали Джессику Честейн, сыгравшую в ленте «Глаза Тэмми Фэй».

Кроме того, лауреатами кинофестиваля в Палм-Спрингс стали Леди Гага (номинация «Икона года» за роль в «Доме Gucci»), сыгравшая в ленте «В роли Рикардо» Николь Кидман (премия за карьерные достижения), Пенелопа Крус (категория «Международная звезда» за фильм «Параллельные матери») и Кристен Стюарт (почетная награда «В центре внимания» за фильм «Спенсер»). Режиссером года признали Джейн Кэмпион, снявшую «Власть пса».

Ранее Гильдия киноактеров США объявила номинантов на премию SAG Awards 2022. Эндрю Гарфилд и Джессика Честейн тоже попали в число претендентов на эту награду.