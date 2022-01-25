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Режиссер Шипенко вспомнил о заветной мечте актера Петрова в день его рождения
Шоу-бизнес
Режиссер Шипенко вспомнил о заветной мечте актера Петрова в день его рождения
newinform.com  /  Виатрис Виктория

Российский актер театра и кино, двукратный лауреат премии «Золотой орел» за лучшую мужскую роль в кино и за лучшую мужскую роль на телевидении Александр Петров сегодня празднует свой 33-й день рождения. В беседе с ФАН знаменитого именинника с радостью поздравил коллега и режиссер Клим Шипенко. Сценарист вспомнил заветную мечту, о которой звезда сериала «Метод» обмолвился во время интервью блогеру Юрию Дудю.

«Я поздравляю его от всей души! Желаю ему ярких ролей, любви, счастья и получить «Оскар», — пожелал режиссер кинофильма «Салют-7».

Напомним, шоумен, журналист и YouTube-блогер Юрий Дудь встречался с актером Александром Петровым в рамках интервью. Исполнитель главной роли в фильме «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» признался, что мечтает покорить голливудский кинематограф. Эта идея заставляет его усердно работать над собой ― учить иностранный язык, тренировать произношение и ходить на зарубежные кастинги.

Ранее ФАН писал, что известный актер Сергей Бурунов откровенно рассказал о своем отношении к успешной карьере коллеги по сериалу «Полицейский с Рублевки» Александра Петрова. Бурунов принял участие в YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити». Прежде чем перейти к основной части программы, юморист устроил своим гостям необычное блиц-интервью.

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Все новости / Шоу-бизнес / Режиссер Шипенко вспомнил о заветной мечте актера Петрова в день его рождения
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