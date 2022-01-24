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Российский посол Филатов заверил Дублин в безопасности учений ВМФ РФ в Атлантике

Армия
Российский посол Филатов заверил Дублин в безопасности учений ВМФ РФ в Атлантике
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 24 января. Российский посол в Дублине Юрий Филатов ответил на претензии МИД Ирландии по поводу учений ВМФ РФ в Атлантике. Дипломат довел до ирландских властей, что оснований для беспокойства нет.

В понедельник глава ирландского МИД Саймон Коувени сообщил, что учения российского флота проходят всего в 240 километрах от побережья и не нарушают морское международное право. Однако в условиях напряженных отношений между Москвой и НАТО Дублин расценивает подобные маневры как опасные.

«Никакой угрозы для Ирландии это никоим образом не создает, и все это мы довели до наших коллег в МИД Ирландии, которые транслировали свою некую обеспокоенность. Оснований для беспокойства никаких нет», — рассказал дипломат Филатов в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Российский посол назвал историю с учениями в Атлантике раздутой.

Ранее Минобороны РФ анонсировало проведение серии военно-морских учений в 2022 году во всех зонах ответственности флота. В маневрах задействованы свыше 140 кораблей и судов обеспечения.

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