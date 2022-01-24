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Иван Сергеев раскрыл детали перехода в «Зенит»

Спорт
Иван Сергеев раскрыл детали перехода в «Зенит»
Prt Scr youtube.com  /  Матч ТВ

Дубай, 24 января. Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, как согласился на переход в петербургский клуб.

Форвард Иван Сергеев, который вместе с другими футболистами «Зенита» готовится к возобновлению сезона на тренировочном сборе в Дубае, дал интервью пресс-службе сине-бело-голубых. Нападающий заявил, что довольно быстро согласился перейти в петербургский клуб из самарских «Крыльев Советов».

«Я ехал в поезде домой, от друга. Ответил агенту, что сейчас в дороге, можно ли ответить попозже? Он сказал, можно завтра, но до вечера надо сообщить решение. Я добрался до родителей, мы приехали на дачу, посоветовался с ними — они первыми обо всем узнали. Я сказал, что хочу идти, что для меня это вызов, шанс проявить себя на более высоком уровне и они меня поддержали», — отметил Сергеев.

Воспитанник череповецкого футбола подписал с петербургским клубом контракт до 2025 года. Сергеев будет играть за «Зенит» под 33-м номером.

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