Пашинян: Правительство Армении находится в поисках кандидатуры будущего президента

Ереван, 24 января. Правительство Армении пытается найти замену ушедшему в отставку президенту Армену Саркисяну.

Такое заявление сделал глава армянского кабмина Никол Пашинян. По словам премьер-министра, он и его команда пока не определились с кандидатурой будущего президента страны.

О желании Саркисяна покинуть должность главы государства стало известно 23 января. Политик объяснил, что его представления о роли президента в Армении расходятся с реальным положением дел.

Как стало известно ранее, спикер парламента Армении Ален Симонян высказался о возможности возвращения Саркисяна на свой пост. Глава государства в течение недели может отозвать свое заявление об уходе, пояснил политик. По истечении этого срока будет составлен и подписан протокол о прекращении полномочий президента.