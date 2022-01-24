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Пашинян: Правительство Армении находится в поисках кандидатуры будущего президента

Политика
Пашинян: Правительство Армении находится в поисках кандидатуры будущего президента
primeminister.am  /  Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ

Ереван, 24 января. Правительство Армении пытается найти замену ушедшему в отставку президенту Армену Саркисяну.

Такое заявление сделал глава армянского кабмина Никол Пашинян. По словам премьер-министра, он и его команда пока не определились с кандидатурой будущего президента страны.

О желании Саркисяна покинуть должность главы государства стало известно 23 января. Политик объяснил, что его представления о роли президента в Армении расходятся с реальным положением дел.

Как стало известно ранее, спикер парламента Армении Ален Симонян высказался о возможности возвращения Саркисяна на свой пост. Глава государства в течение недели может отозвать свое заявление об уходе, пояснил политик. По истечении этого срока будет составлен и подписан протокол о прекращении полномочий президента.

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Армения саркисян пашинян
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