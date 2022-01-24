Кадыров: руководство США не желает для Украины ничего хорошего

Грозный, 24 января. Власти Соединенных Штатов не желают для Украины ничего хорошего, они лишь пытаются разместить на территории этой страны свои военные базы, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Об этом он заявил во время прямого эфира в социальной сети. По словам Кадырова, население Украины должно противостоять влиянию США.

«Никто не понимает, что Америка для Украины ничего хорошего не желает. Наоборот, чтобы диктовать свои условия России, им нужно государство, в котором поставят свои базы», — заявил он.

Страны Североатлантического альянса собираются усилить военную активность в Восточной Европе на фоне ситуации вокруг Украины. Так, в регион будут направлены дополнительные корабли и военные самолеты НАТО. Дания, например, перебросила четыре истребителя F-16 в Литву для контроля за воздушным пространством, передает телеканал «360».

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия обязательно ответит на размещение нескольких тысяч американских солдат в Восточной Европе.