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Народная милиция ЛНР: боец ВСУ подорвался на мине в районе поселка Новотошковское

Армия
Народная милиция ЛНР: боец ВСУ подорвался на мине в районе поселка Новотошковское
lug-info.com  /  Луганский Информационный Центр

Луганск, 24 января. Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвался на мине возле населенного пункта в Донбассе. Об этом сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

По словам Мазейкина, в результате подрыва боец ВСУ получил множественные осколочные ранения.

«Вчера вечером в районе населенного пункта Новотошковское боевик 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных формирований Украины во время передвижения между позициями подорвался на мине», — сообщил офицер пресс-службы оборонного ведомства республики.

Украинские силовики не отмечают районы минирования при установке минно-взрывных заграждений, а также не составляют никаких схем, подчеркнул Мазейкин.

Ранее Народная милиция ЛНР зафиксировала бронетехнику Вооруженных сил Украины в жилом районе города Попасная у линии соприкосновения в Донбассе.

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ЛНР всу народная милиция мины
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