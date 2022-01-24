Народная милиция ЛНР: боец ВСУ подорвался на мине в районе поселка Новотошковское

Луганск, 24 января. Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвался на мине возле населенного пункта в Донбассе. Об этом сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

По словам Мазейкина, в результате подрыва боец ВСУ получил множественные осколочные ранения.

«Вчера вечером в районе населенного пункта Новотошковское боевик 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных формирований Украины во время передвижения между позициями подорвался на мине», — сообщил офицер пресс-службы оборонного ведомства республики.

Украинские силовики не отмечают районы минирования при установке минно-взрывных заграждений, а также не составляют никаких схем, подчеркнул Мазейкин.

Ранее Народная милиция ЛНР зафиксировала бронетехнику Вооруженных сил Украины в жилом районе города Попасная у линии соприкосновения в Донбассе.