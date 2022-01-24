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Мария Захарова ответила на слова вице-премьера Канады Фриланд о ситуации на Украине

  /   Обновлено: 24 января 2022 20:16
Политика
Мария Захарова ответила на слова вице-премьера Канады Фриланд о ситуации на Украине
instagram.com  /  @mzakharovamid

Москва, 24 января. Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала вице-премьера Канады Христи Фриланд из-за слов о ситуации на Украине. Свою позицию дипломат высказала в Telegram-канале.

Захарова назвала выступление канадского вице-премьера «антироссийским угаром» и напомнила о предложении РФ помочь наладить деятельность европейских СМИ в западной части линии соприкосновения в Донбассе.

Фриланд во время выступления на одном из семинаров указала на «проваленную работу с российской пропагандистской машиной» на Украине.

«Вице-премьер канадского правительства Христя Фриланд зашлась в очередном антироссийском угаре», — ответила Захарова.

Ранее стало известно об эвакуации британских и американских дипломатов с Украины. Представитель российского МИД подчеркнула, что посольство РФ продолжит работу в штатном режиме.

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Все новости / Политика / Мария Захарова ответила на слова вице-премьера Канады Фриланд о ситуации на Украине
украина россия захарова канада фриланд
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