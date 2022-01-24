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Культовая группа Scooter выступит в России весной 2022 года

Общество
Культовая группа Scooter выступит в России весной 2022 года
 /  Фото предоставлено организаторами события

Москва, 24 января. Немецкая группа Scooter приедет в Россию с концертом. Электронщики выступят в столичном клубе Adrenaline Stadium 16 апреля.

Музыканты посетят Россию в рамках тура God Save The Rave. Группа сыграет свои лучшие хиты и новый материал из одноименного студийного альбома, сообщают организаторы концерта.

Scooter является одним из самых успешных коллективов Германии. Общие продажи электронщиков превышают 30 млн копий. Артисты удостоились множества наград и стали рекордсменами по числу попаданий в хит-парады.

Весной прошлого года Scooter выпустили 20-й студийный альбом. God Save The Rave получил позитивные оценки критиков и понравился поклонникам группы.

Ранее певица Кристина Агилера заявила о желании возобновить общение с Бритни Спирс после длительного конфликта.

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