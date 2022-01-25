Обозреватель Мошкин: Украинские военные хотят втянуть Россию в масштабную провокацию

Обозреватель отдела политики газеты «Взгляд» Михаил Мошкин предположил, для чего США вместе с Канадой и Великобританией продолжают активно вооружать политически нестабильную Украину. В разговоре с ФАН собеседник предположил, что украинские власти «хотят втянуть Россию в конфликт», из-за которого под угрозой окажутся граждане Донецкой и Луганской народных республик с российскими паспортами.

«Переоснащение происходит в момент, как сообщают, власти и военные руководители народных республик Донбасса и Луганска ведут подготовку к неким масштабным провокациям на линии соприкосновения. Названы уже конкретные подразделения, которые займутся провокациями. Можно предположить, что ВСУ займутся провокациями народных республик, чтобы выдать это за «вмешательство России» на территории страны», — предположил Мошкин.

Федеральное агентство новостей /

Обозреватель напомнил о том, что Россия не имеет отношения к внутреннему конфликту между народными республиками и Киевом. Однако украинские пропагандисты не перестают трубить о «восьмилетней войне». По оценке западных аналитиков, никакая военная помощь со стороны коллективного Запада, которая сейчас направляется в страну, не поможет решить вопрос обороноспособности Украины. Перевооружение действительно имеет место быть. Но те объемы поставок, о которых заявляет минобороны Украины, их явно недостаточно, чтобы коренным образом изменить военное оснащение армии.

«Наши эксперты считают, что с 2014 года уровень технического оснащения украинской армии значительно вырос. Инструктора НАТО с ними поработали. При том, что украинская армия располагает устаревшим советским вооружением — бронетехника, авиация, про флот я вообще молчу. Военные научились пользоваться беспилотной авиацией, современной артиллерией. Тем не менее прошла некоторая модернизация. Отдельный вопрос — готов ли личный состав ВСУ участвовать в каких-то масштабных наступлениях. Есть сведения, что моральное состояние военнослужащих Украины оставляет желать лучшего», — обратил внимание собеседник ФАН.

Неизвестно, во что выльются поставки со стороны США, Канады и Великобритании. У некоторых военных экспертов есть подозрение, что провокация назначена на вторую половину февраля. Но это, по словам Михаила Мошкина, «неподтвержденные предположения».

Ранее ФАН писал, что президент США Джо Байден обсудил ситуацию вокруг Украины с командой по нацбезопасности. По информации Белого дома, лидер Запада обсудил с представителями служб национальной безопасности письменный ответ России на вопросы, которые были предоставлены американской стороне от МИД РФ на встрече Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве.