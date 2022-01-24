Протоиерей Вигилянский прокомментировал «тайный обряд изгнания бесов из тела Ленина»

Москва, 24 января. Известный церковный публицист протоиерей Владимир Вигилянский прокомментировал сообщения, что над телом Владимира Ленина был проведен некий обряд экзорцизма. По его словам, нельзя совершить изгнание бесов из уже умершего.

Бывший схиигумен Сергий, как пишут ряд федеральных СМИ, заявил, что провел тайный обряд изгнания бесов из тела Владимира Ленина. Его якобы пригласили некие высокопоставленные офицеры, так как с телом вождя «происходили какие-то странности». Известный церковный публицист, настоятель храма Святой Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский прокомментировал это заявление.

Изгнание бесов, как объяснил священник, возможно только из живых существ. При этом человек сам должен захотеть этого.

«Нельзя совершить нечто, игнорируя свободную волю человека. По идее, обряд изгнания бесов может совершить любой священник, но не каждый возьмется — должен быть к этому дар. И нужно благословение правящего архиерея», — рассказал протоиерей.

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Священник ответил, что фактически в обряде изгнания бесов из помещения и человека лежит одна формулировка, используется одинаковая фраза.

«Окроплением воды сея священныя, в бегство да претворится всякое лукавое бесовское действо, аминь», — приводит слова Вигилянского РИА Новости.

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Церковь, по словам священнослужителя, не берется за изгнание беса и злых духов с кладбищ. Хотя некую процедуру с могилами РПЦ все же проводит, однако отношения к экзорцизму она не имеет.

«Мы окропляем святой водой могилу умершего как жилище, в которое помещается тело до второго пришествия. Там нет идеи изгнания бесов», — объяснил Вигилянский.

Что касается изгнание бесов из тел умерших или мумий, то о таком протоиерей раньше даже не слышал и не встречался.

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Споры относительно того, что делать с телом Ленина ведутся уже давно. Одни считают, что вождя следует захоронить, другие выступают против этой инициативы. Например, представитель Думы Астраханской области, координатор регионального отделения ЛДПР Тимофей Щербаков предложил перенести мавзолей в Астрахань, так как это было бы исторически справедливо.