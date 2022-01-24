Суточные поставки газа из России в Китай достигли рекордного уровня

Москва, 24 января. Поставки российского газа в Китай компанией «Газпром» достигли рекордных суточных показателей 18 января.

Российское топливо поступает в КНР согласно установленным договоренностям.

«18 января зафиксирован новый абсолютный суточный рекорд поставок российского газа в Китай в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC», — сообщила пресс-служба экспортера.

Товарооборот между РФ и Китаем за 11 месяцев 2021 года увеличился на 31% по сравнению с допандемийным уровнем. На фоне укрепления этих торговых отношений цены на газ в Европе продолжают расти, хотя «Газпром» полностью выполняет условия контрактов.

Компания НОВАТЭК ранее заключила соглашения с китайскими ENN Natural Gas и Zhejiang Energy. Последняя на протяжении 15 лет будет получать до 1 млн тонн сжиженного газа ежегодно с проекта «Арктик СПГ — 2».