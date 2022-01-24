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Белый дом анонсировал переговоры Байдена с лидерами Европы по Украине

  /   Обновлено: 24 января 2022 20:37
Политика
Белый дом анонсировал переговоры Байдена с лидерами Европы по Украине
Global Look Press  /  CNP/AdMedia

Вашингтон, 24 января. Президент США Джо Байден проведет переговоры с лидерами европейских стран. О планах главы государства сообщила пресс-служба Белого дома.

Беседа состоится 24 января в 15:00 (23:00 по московскому времени). Она пройдет в режиме видеоконференции.

«Защищенный видеозвонок с лидерами европейских стран в рамках консультаций... в ответ на наращивание Россией военной мощи возле границ Украины», — говорится в сообщении Белого дома.

Киев и западные страны стали часто говорить о «планах» России напасть на Украину. США и Австралия даже рекомендовали дипломатам покинуть Киев. Москва заявляет, что не собирается никуда вторгаться, а перемещение войск по своей территории не должно касаться других стран.

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Все новости / Политика / Белый дом анонсировал переговоры Байдена с лидерами Европы по Украине
украина сша байден
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