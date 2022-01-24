Политолог Романов назвал события в Буркина-Фасо симптомом глобального передела влияния

Жители стран Черного континента устали от грабительской политики Франции и других государств коллективного Запада, поэтому свергают марионеточных ставленников бывших метрополий, устраивают революции и перевороты. Так независимый аналитик Роман Романов объяснил смену власти в Буркина-Фасо.

Ранее несколько СМИ сообщили об аресте президента Рока Марка Кристиана Каборе. Гаранта задержали вечером 23 января после длительной перестрелки у его резиденции. Впоследствии первое лицо доставили в один из армейских лагерей в столице.

«Ситуация в Буркина-Фасо показательна, так как в целом наблюдается глобальный передел сфер влияния в мире. Появляются серьезные проблемы с экономикой, плюс европейская, да и в целом западная модели власти испытывают серьезные кризисные явления. Это приведет к тому, что по миру будут вспыхивать очаги напряженности и в первую очередь это будет происходить в странах третьего мира. Важно понимать, что там растет уровень недовольства неоколониальной политикой, проводимой Европой и США. В итоге это приводит к тому, что в африканских республиках, в том числе Буркина-Фасо, устраиваются революции или государственные перевороты», — считает эксперт.

По словам собеседника издания, на территории региона происходят серьезные сдвиги, в результате которых жители и военные ряда государств «сбрасывают оковы» коллективного Запада.

Global Look Press / Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency

«И если раньше эти территории контролировались Францией и ее союзниками, то сейчас в регион активно заходит Российская Федерация. Уровень недовольства текущими политическими системами будет постепенно нарастать, а отечественные специалисты — это отличная возможность для новых политических режимов найти поддержку во вне. Если бы не было нашего присутствия, то жители не стали бы проводить активные действия по свержению профранцузских властей. Но теперь они понимают, что в случае чего, есть не только западные партнеры, с которыми нужно всегда договариваться, а есть еще Москва, не требующая уступок или трансформации государства под выгодные для нее модели», — заявил Роман Романов.

Политический аналитик напомнил, что Кремль предлагает равноправное партнерство, чем воспользовались Центральноафриканская Республика и Мали. Москва оказывает Бамако военно-техническую помощь, направляет в страну технику и инструкторов, которых иностранные СМИ часто связывают с «ЧВК Вагнера».

Федеральное агентство новостей /

«Да и в целом очевидно, что трансформация Африки началась после того, как туда стала активно заходить Россия. До этого Черный континент находился под полным неоколониальным владычеством со стороны Европы и США. А передел влияния начался после появления там отечественных сил», — заключил Романов.

Ранее политолог Иван Аркатов заявлял, что решения, принимаемые главой временного правительства Мали Ассими Гоита по освобождению страны от неоколониальных оков Франции, позволяет назвать его современным Че Геварой.