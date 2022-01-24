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Гендиректор КТРВ Обносов заявил о разработке в России крылатых мини-ракет

  /   Обновлено: 24 января 2022 20:04
Армия
Гендиректор КТРВ Обносов заявил о разработке в России крылатых мини-ракет
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Москва, 24 января. Российские разработчики занялись проектом миниатюрных крылатых ракет. О старте работ сообщил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Виктор Обносов.

Обносов отметил, что миниатюризация ракет позволит размещать больше снарядов на одном носителе. По словам гендиректора, перед специалистами была поставлена неординарная задача: для производства подобных вооружений им придется задействовать новые технологии. Но в этом направлении уже идет интенсивная работа.

«На сегодняшний момент, я считаю, что одно из ключевых направлений в развитии авиационно-ракетной техники, морской техники — это миниатюризация тех изделий, которые мы прорабатываем», — объяснил Обносов.

В канун 20-летия корпорации Обносов также рассказал журналистам, что компания подготовила к серийному производству ракету класса «воздух — воздух» РВВ-БД, имеющую максимальную дальность полета в мире. Она уже успешно прошла испытания.

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крылатые ракеты обносов мини-ракеты российские вооружения
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