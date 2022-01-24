Гороскоп племени майя предсказал судьбу на 2022 год каждому из 19 знаков

Москва, 24 января. Древний календарь легендарного племени майя сохранился до наших дней. Благодаря ему можно узнать судьбу на 2022 год каждого из 19 знаков.

Согласно знаниям, оставленным майя, у всех есть свой покровитель, который оберегает и наставляет на путь истинный. Он соответствует каждому знаку, а в календаре их 19, по дате рождения. Авторы материала в Ftimes рассказали судьбу всех знаков в 2022 году.

Чэнь, 2 – 21 января. Рожденные в эти даты смогут легко добиться успеха в наступившем году. Особенно этот период подходит для тех, кто планирует изменить семейный статус, Личные отношения и общественную деятельность придется совмещать. На пути к успеху могут помешать завистники, среди них могут оказаться коллеги или друзья.

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Йаш, 22 января –10 февраля. Отношения с родными значительно улучшатся, а вот с новыми знакомыми не заладится. Стоит проработать навыки коммуникации и научиться яснее высказывать свои мысли, это поможет найти новых друзей. Календарь рекомендует уделить больше внимания здоровью, отказаться от вредных привычек и записаться в спортзал.

Сак, 11 февраля – 2 марта. Наступивший год принесет много перемен тем, кто родился в этот период. Предстоит сделать важный шаг. Перемены пойдут на пользу. Однако не стоит доверять окружающим, это может принести проблемы.

Кех, 2 – 22 марта. В этом году этих людей ждут сильные эмоциональные потрясения, но не стоит унывать. Календарь майя говорит, что не стоит отступать от своих целей, несмотря на препятствия. Не стараться доказать свою правоту в ущерб отношениям с родными и близкими.

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Мак, 23 марта – 11 апреля. Начало года будет сложным, не будет сил и желания двигаться дальше. Согласно мудрости майя, нужно отгонять мрачные мысли и маленькими шажочками идти к своему светлому будущему. Спасение стоит искать в работе. В конце года рожденных в этот период ждут приятные сюрпризы.

Канкин, 12 апреля – 1 мая. Представители этого знака могут стать в этом году лидерами и повести за собой людей, сподвигнуть их на подвиги. В этом году получится реализовать свои таланты. Календарь предостерегает от излишнего эгоизма, он поссорит с близкими и помешает продвижению вперед.

Муан, 2 – 21 мая. Несмотря на помехи, рожденным в эти даты предстоит наладить отношения с членами семьи. Этих людей ждет долгая работа над собой, от депрессии поможет избавиться открытость миру.

Паш, 22 мая -10 июня. Представителям этого знака рекомендовано взять тайм-аут, чтобы найти новые источники вдохновения. Карьера сложится удачно, возможно повышение. Однако нужно обуздать эмоции, они мешают идти к цели.

Федеральное агентство новостей /

Кайяб, 11 – 30 июня. В 2022 году будет много поездок и новых знаний. Может появиться тяга к перемене места жительства, на решение может повлиять человек из прошлого. Не стоит забывать об отдыхе, иначе наступит выгорание. Все придет в нужное время, предсказывает гороскоп майя.

Кумху, 1 – 20 июля. В работе будет стабильность, без особых потрясений и перемен. Однако 2022 принесет испытания, которые заставят пересмотреть некоторые ценности. Майя предостерегают от излишних трат, дыры в бюджете закрыть не получится.

Вайеб, 21 – 25 июля. Пришло время пожинать плоды своих трудов. Подчиненных не стоит оставлять без присмотра, даже на отдыхе стоит проявить бдительность. Среди друзей может оказаться предатель.

Поп, 26 июля – 14 августа. В ближайший год представителей этого знака ждут крутые повороты судьбы. Особенно в работе. Стоит проявить сдержанность, чтобы не принимать необдуманных решений под влиянием настроения.

Федеральное агентство новостей /

Во,15 августа – 3 сентября. В этом году можно наверстать упущенное в семье или воспитании детей, усилия будут оправданны. Стоит обратить внимание на самочувствие.

Сип, 4 – 23 сентября. У представителей этого знака начинается белоснежная полоса. Новая работа, деньги, друзья и запоминающиеся события. «Свободные» средства лучше не тратить на азартные игры.

Соц, 24 сентября –13 октября. Самоуверенность может помешать развитию, вселенная поставит «выскочек» на место. Календарь рекомендует отложить серьезные шаги в любовных отношениях на конец года.

wikipedia.org / Benjamint444/GFDL 1.2

Сек, 14 октября – 2 ноября. В 2022 году в жизнь представителей этого знака войдет нечто живое: домашнее животное или птичка. Добрые дела окупятся с лихвой.

Шуль, 3 – 22 ноября. Контроль над жизнью можно потерять при малейшей ошибке. Мелкие неприятности уберегут рожденных в этот период от серьезных бед. Летом нужно обязательно отдохнуть и восстановиться.

Йашкин, 23 ноября –12 декабря. Могут возникнуть проблемы в личных договоренностях, представителя этого знака могут предать, что приведет к разрыву отношений. Не стоит сворачивать с намеченного пути.

Моль, 13 декабря – 1 января. Рожденным в эти даты предрекли неприятности, придется научиться решать проблемы самостоятельно. Календарь майя советует заняться физическим и психическим здоровьем.

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