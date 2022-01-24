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Постпред России при СЕ Солтановский высказался о попытке оспорить полномочия РФ в ПАСЕ

Политика
Постпред России при СЕ Солтановский высказался о попытке оспорить полномочия РФ в ПАСЕ
coe.mid.ru  /  © Постоянное представительство Российской Федерации при Совете Европы

Страсбург, 24 января. Каждый год совершаются попытки оспорить полномочия России в ПАСЕ. Об этом заявил постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский.

В беседе с журналистами РИА Новости дипломат назвал рутиной оспаривание полномочий российской делегации на сессии ПАСЕ. Солтановский отметил, что эта инициатива в прошлом не находила поддержки в Ассамблее.

«Попытки оспорить полномочия российской делегации после ее возвращения к полноформатному участию в работе ПАСЕ осуществляются каждый год и уже стали рутинными. В 2020 и 2021 годах эти инициативы не нашли поддержки среди большинства членов Ассамблеи. Надеемся, что и в этот раз здравый смысл возобладает», — пояснил собеседник СМИ.

Ранее стало известно, что депутаты из Украины и Литвы высказались против полномочий РФ на зимней сессии ПАСЕ. Инициативу одобрили 49 политиков в Ассамблее.

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россия пасе солтановский
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