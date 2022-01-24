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Народная милиция ЛНР зафиксировала бронетехнику ВСУ возле города Попасная в Донбассе

  /   Обновлено: 24 января 2022 19:59
Армия
Народная милиция ЛНР зафиксировала бронетехнику ВСУ возле города Попасная в Донбассе
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Луганск, 24 января. Разведка Народной милиции ЛНР обнаружила бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в жилом районе города Попасная у линии соприкосновения в Донбассе.

По словам офицера пресс-службы оборонного ведомства республики Александра Мазейкина, подразделения Народной милиции ЛНР ведут круглосуточное наблюдение за перемещением и действиями подразделений ВСУ.

«В зоне ответственности 24-й бригады (ВСУ — Прим. ред.) зафиксированы две боевые бронированные машины и бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2 на территории жилого объекта в населенном пункте Попасная», — сообщил Мазейкин.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin американского производства уже размещены на территории Донбасса.

Также сообщалось, что в украинский аэропорт Борисполь прибыл самолет со второй партией военной помощи от США, передает телеканал «360».

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ЛНР всу донбасс попасная бронетехника
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