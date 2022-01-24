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Baijiahao: заявление МИД Китая об отношениях Пекина и Москвы стало подарком для России

Политика
Baijiahao: заявление МИД Китая об отношениях Пекина и Москвы стало подарком для России
Федеральное агентство новостей

Пекин, 24 января. Китай преподнес России роскошный подарок, сделав резонансное заявление об отношениях двух стран. Таким мнением поделились аналитики издания Baijiahao.

В последнее время обстановка вокруг РФ накалилась до предела. Москва пытается получить от США гарантии безопасности и подтверждение отказа НАТО от дальнейшего расширения на восток. Запад отказывается выполнять указанные требования и вместо попыток достичь компромисса угрожает введением «невиданных ранее» санкций против российского государства, отмечают обозреватели.

В непростой для России ситуации Китай пришел на помощь и послал Соединенным Штатам четкий сигнал. Пекин подтвердил, что ценит сотрудничество с Москвой и выразил готовность к развитию отношений. Это заявление стало настоящим подарком для РФ, подчеркнули аналитики. Они процитировали официального представителя Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзяня.

Baijiahao: заявление МИД Китая об отношениях Пекина и Москвы стало подарком для России
twitter.com / @zlj517

«Китайско-российские отношения зрелые и стабильные, и любые попытки бросить им вызов обречены на провал», — сказал дипломат.

Ранее стало известно, что по итогам 2021 года товарооборот между РФ и Китаем совершил рекордный скачок, увеличившись на 35,8%. Такие данные приводит Главное таможенное управление КНР.

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