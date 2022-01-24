Эксперты считают необходимым корректировку закона об ответственном обращении с животными

Эксперты, принявшие участие в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», подвергли критике принятый в декабре 2018 года 498-й Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». По их мнению, кастрация бездомных собак не останавливает их от участия в охоте стаи, а содержание животного в приюте стоит дороже средней пенсии.

По данным Роспотребнадзора, ежегодно до 400 тыс. россиян подвергаются нападениям бродячих собак. По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, одного из соавторов закона №498-ФЗ, который налагает заперт на эвтаназию бездомных собак, это происходит из-за халатности чиновников, которые не отлавливают бездомных собак и не помещают их в приюты. Другие эксперты заявляют, что именно в существующей редакции закон не позволяет во многих регионах решать проблему нападения бездомных собак на людей, потому что у них нет денег на строительство собачьих приютов. К тому же эксперты задаются резонным вопросом: насколько этично тратить на содержание бездомных собак средства, сопоставимые с пенсией большого количества россиян. По их мнению, только эвтаназия больных и агрессивных собак, а также кастрация и выпуск остальных особей в естественную среду обитания будет взвешенным решением данной проблемы.

Владимир Бурматов является ярым противником эвтаназии бездомных собак, в том числе агрессивных. По его мнению, чтобы бездомные собаки перестали нападать на людей, достаточно либо лишить их возможности собираться в стаи, что достигается стерилизацией особей, либо отловить их и поместить в специально построенные приюты.

«В законе нет обязанности выпускать выловленных домашних животных, регион сам для себя принимает решение, какую политику выберет в этой части. Москва и ряд других регионов нашей страны отлавливают этих животных и сажают в приюты, обеспечивая им там соответствующий уход и условия содержания. Другие регионы используют свои механизмы контроля. Нижний Новгород, например, часть животных оставляют на дожитие в приютах, часть по решению ветеринаров выпускают. Только как предписывает этот закон: неагрессивных и не стайных животных, которые на человека напасть не могут», — рассказал Владимир Бурматов.

Продолжающиеся случаи нападения собак на людей депутат считает проблемой тех регионов, руководители которых не прилагают усилий для исполнения федерального закона.

«Обратите внимание на то, откуда идет критика, из каких регионов и от мэров каких городов. Она идет оттуда, где его даже не пытались исполнять. Среди критикующих нет регионов, в которых закон применяется, а есть, условно говоря, Улан-Удэ или Якутия, где его даже не пытались исполнять. Это регионы, чиновники которых саботируют положения этого закона, они не построили ни одного приюта и не обеспечили содержание в этих приютах бездомных животных», — отметил Владимир Бурматов.

В то же время, депутат считает надуманными заявления некоторых своих коллег и экспертов, что на содержание одной только собаки в приютах тратится больше средств, чем на среднюю пенсию.

«У меня есть один волонтерский приют, в котором содержание одной собаки для бюджета Челябинска или Челябинской области стоит ноль рублей в месяц. Там 450 собак, это крупный приют, который не получает ни из одного бюджета ни копейки денег, при этом эффективно функционирует, обеспечивая содержание, карантин и выгул собак», — рассказал Владимир Бурматов.

По его словам, существовавшая ранее в России система отлова и убийства собак, на которую ежегодно тратилось 2 млрд рублей, проблему снижения нападения на людей бездомных собак не решала.

«Эти деньги, я ответственно заявляю, просто сублимировали контракты и ежегодно разворовывались. В каждом следующем контракте участники указывали большее количество животных: если в прошлом году они указали, что у них было 5 тыс. животных, потом перебили — по документам на следующий год заключают контракты на 5 тыс. 500 животных. Вся страна была в крови», — отметил депутат.

С Владимиром Бурматовым в корне не согласен первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев.

«У нас с Владимиром Владимировичем Бурматовым полярные точки зрения на эту проблему. Предлагая поместить собак в приюты, мой коллега, наверное, не рассказал о том, сколько потребуется средств, чтобы данную инициативу обеспечить. Еще до принятия этого закона в пояснительной записке было написано, что для его реализации не потребуется федеральных средств. В законе так и было написано, все было отдано на откуп регионов, которые не могут себе позволить столь масштабные денежные траты. У них нет средств, чтобы строить эти приюты, они могут выполнять только одну из программ закона — под названием ОСВ: отлов, стерилизация и выпуск в среду обитания», — заявил Николай Валуев.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Создавать отдельную федеральную программу, которая предусматривала бы выплаты регионам на строительство приютов и содержание бездомных собак, депутат считает неэтичным на фоне нерешенных проблем по надлежащему социальному обеспечению граждан РФ.

«Это гигантские суммы, о которых господин Бурматов умалчивает. Мы просчитывали на примере города Улан-Удэ. Получалось несколько миллионов рублей на то, чтобы всех бездомных собак поместить в приюты. Это огромные суммы только на один город. При этом затраты на содержание одной бездомной собаки сопоставимы со средней пенсией россиян: одна собака в среднем будет обходиться нашему государству больше 12 тыс. рублей в месяц», — рассказал Николай Валуев.

Вариант ОСВ депутат также считает далеким от совершенства.

«Возврат стерилизованных животных в естественную среду обитания только пополняет популяцию бездомных животных, которые совершенно не теряют своих инстинктов: при потере возможности размножаться они точно так же хотят кушать, они точно так же борются за территорию выживания. При всем при этом это достаточно агрессивное животное, которое вливается в дикие стаи собак и принимает в них полное участие», — отметил Николай Валуев.

В результате слишком трепетного отношения к бездомным собакам, по словам депутата, ежегодно страдает несколько сотен тысяч россиян, для многих из которых нападение бездомных собак является трагедией на всю жизнь.

«В прошлом году в Улан-Удэ случай произошел с девушкой и мальчиком, который шел в школу. Оба попали в больницу со множественными покусами, их практически с того света вернули. Я не знаю, как девушка будет жить, потому что собаки полностью съели ее лицо. У нее было бесчисленное количество операций, она до сих пор в больнице находится. В январе этого года это уже три смертельных случая с покусами», — рассказал Николай Валуев.

По его мнению, решить проблему нападения бездомных собак на людей можно только, лишая жизни тех из них, которые проявляют акты агрессии.

«Я разговаривал с людьми, которые были у истоков 498-ФЗ, и они все повторяют одну мантру: мы собак стерилизуем, они не будут агрессивны. Но это неправда, потому что статистика показывает, что собаки с бирками точно так же нападают на людей, их подгоняют к этому голод и стайное чувство. Это очень странно, что такие простые вещи люди, стоявшие у истоков закона, не понимают», — удивляется депутат.

С мнением Николая Валуева соглашается биолог Павел Глазков, автор YouTube-канала «Каждой твари по паре».

«Увеличение количества приютов и их наличие абсолютно не решают проблему, это тупиковая ветвь, которая ведет к выеданию госбюджета», — заявил Павел Глазков.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Проживание в приютах, по словам биолога, чревато для животных постоянным стрессом, поэтому содержание животных в них годится только как вариант для временной передержки, например, для помещения в них собак, потерявших хозяина.

«В приюты помещаем, информируем, ищем хозяев и отдаем. Годами, а то и десятилетиями держать собак взаперти бессмысленно», — отметил биолог.

По мнению эксперта, решением проблемы может быть только обязательная стерилизация всех бездомных собак. Если выявляется серьезно больное животное или оно ведет себя агрессивно, — эвтаназия.

«Эта система работает в Европе, зачем изобретать велосипед, это во-первых. Во-вторых, я поговорил с десятками ветеринарных врачей, которые работают на передовой, живут в разных регионах, в том числе на Урале, в Сибири. Все они в один голос говорят: самое оптимальное — это стерилизация. По их словам, собаки нападают в двух случаях: первое — когда у них идут брачные игры, собаки возбуждены и агрессивны, в этом случае нападают на человека, особенно на детей; и второй случай — когда человек заходит на территорию стаи. Кастрация резко снижает уровень половых гормонов, эта агрессия резко уменьшается. Если же собака при отлове проявляет реальную агрессию, ее нужно усыплять», — отметил Павел Глазков.

Биолог считает необходимым создание в регионах отдельных служб, которые отслеживали бы факты нападения бездомных собак на людей и немедленно принимали меры для изоляции таких животных.