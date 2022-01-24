The Telegraph: Великобритания не планирует отправлять войска на Украину

Лондон, 24 января. Официальный представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона опроверг намерения Великобритании направить боевые подразделения армии на Украину. Об этом информирует газета The Telegraph.

Согласно информации издания, в случае эскалации ситуации на Украине Великобритания готова применить санкции.

«Планов по отправке в регион боевых подразделений британских войск нет, однако рассматриваются санкции, если Россия пойдет дальше», — приводит слова официального представителя премьера Великобритании газета The Telegraph.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что возможная эскалация ситуации вокруг Украины может стать «кровавым делом», которое превратится в «новую Чечню».

Также сообщалось, что член Совфеда от Крыма Сергей Цеков накануне обвинил коллективный Запад в подготовке Вооруженных сил Украины к войне в Донбассе, передает телеканал «360».