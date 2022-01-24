Goldman Sachs назвал условия для сокращения поставок российского газа в ЕС

Вашингтон, 24 января. Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs спрогнозировал снижение поставок российского газа в Европу на неопределенный срок из-за роста геополитической напряженности.

Если санкции против проекта «Северный поток — 2» все же будут введены, Европе не избежать повышения цен на голубое топливо. Эксперты прогнозируют нормализацию потока российского газа к середине года, но утверждают, что европейский рынок будет более «узким».

«Мы ожидаем, что напряженность на европейских газовых рынках продлится еще три года», — констатировали аналитики Goldman Sachs.

Введение новых антироссийских ограничений усугубит энергетический кризис, сыграв против самих стран ЕС. В ответ Москва может оставить регион без газа, то есть спровоцировать его дефицит и очередной скачок цен.