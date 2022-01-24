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Goldman Sachs назвал условия для сокращения поставок российского газа в ЕС

  /   Обновлено: 24 января 2022 19:54
Экономика
Goldman Sachs назвал условия для сокращения поставок российского газа в ЕС

Вашингтон, 24 января. Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs спрогнозировал снижение поставок российского газа в Европу на неопределенный срок из-за роста геополитической напряженности.

Если санкции против проекта «Северный поток — 2» все же будут введены, Европе не избежать повышения цен на голубое топливо. Эксперты прогнозируют нормализацию потока российского газа к середине года, но утверждают, что европейский рынок будет более «узким».

«Мы ожидаем, что напряженность на европейских газовых рынках продлится еще три года», — констатировали аналитики Goldman Sachs.

Введение новых антироссийских ограничений усугубит энергетический кризис, сыграв против самих стран ЕС. В ответ Москва может оставить регион без газа, то есть спровоцировать его дефицит и очередной скачок цен.

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Все новости / Экономика / Goldman Sachs назвал условия для сокращения поставок российского газа в ЕС
газ европа санкции против россии goldman sachs северный поток 2 энергокризис Россия и ЕС рынок газа газовый кризис
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