Берлин, 24 января. Пользователи Сети бурно отреагировали на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о нежелании «смешивать» территорию Украины и стран НАТО.

Немецкий министр иностранных дел неожиданно выступила с напоминанием о том, что Незалежная не является членом Североатлантического альянса. Бербок отметила, что Германия и страны НАТО безусловно поддерживают Киев, но ясно дала понять, что именно моральной поддержкой все и ограничится.

В Сети активно отреагировали на слова главы внешнеполитического ведомства Германии. Некоторые комментаторы напомнили, что совсем недавно Анналена Бербок придерживалась более активной проукраинской и антироссийской позиции, однако теперь, похоже, решила сменить риторику.

«Что с ней случилось? Откуда грамотные речи? Неужели после поездки на Украину и в Россию стали открываться глаза на "союзников" из-за океана?»; «Постигает мастерство "переобувки"»; «Видимо, встреча с Сергеем Лавровым произвела неизгладимое впечатление на фрау Бербок, появились проблески разума и смена риторики»; «Анналена поняла, что это ей не предвыборные речи про "поддержку Украины" толкать, теперь можно и реально по ушам отхватить», — пишут в Сети.

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Многие пользователи предположили, что слова главы МИД Германии явно свидетельствуют о сильной усталости ФРГ и всего Запада от Украины и ее постоянных просьб, проблем и упреков.

«Вот и весь ответ на украинские сопли и слюни. Украина — це не европа, ее никто "защищать" не хочет»; «Из всех западных стран Германия выглядит наиболее адекватной»; «Никто помирать за Украину не собирается. Поддержка в виде сожаления, сочувствий и оханья — обеспечена, а вот по гробам прятаться не хочет никто»; «НАТО свернули Украину в бараний рог, и она становится козлом отпущения»; «Нету у них цели защитить Украину, есть цель разменять ее как можно выгодней для себя»; «Создается такое впечатление, что Запад просто сливает Украину и навязывает России. Мол, нападайте, забирайте, мы вам погрозим, а потом на тормозах спустим. Видать, достали их побирушки. Но нам-то они зачем?», — считают пользователи.

В то же время некоторые комментаторы отметили, что слова Анналены Бербок наверняка станут неприятным сюрпризом для Киева. Впрочем, они предполагают, что в ответ на ее заявление украинские власти в очередной раз заговорят о «зраде» со стороны «европейских партнеров».

Федеральное агентство новостей /

«Фрау Бербок такими темпами может и до открытия "СП-2" договориться, а это зрада зрадная»; «Выпускайте Кулебу, сейчас будет ныть про очередную обиду на десятилетия»; «Это ж что вы делаете, госпожа министр? А? Скакуны по веткам прыгают, о победе вещают, а вы их "фейсом об тейбл". Нехорошо получается»; «Как она только посмела! В отставку!»; «Украинцы, ну как, Бербок уже на "Миротворце"?»; «Сейчас Мельник выразит свое негодование, и Анналену, конечно же, уволят»; «Украинцы прессуют Фатерлянд по всем фронтам: уволили главкома ВМФ, отчитали посла, шантажируют газом. И это их еще не приняли в ЕC»; «Неумолимое колесо "генотьбы". Она же еще на днях была такая хорошая, по Киеву ходила, поддержку обещала, а тут раз — и перемога снова превращается в зраду», — с иронией пишут комментаторы.

Соединенные Штаты не прекращают нагнетать ситуацию вокруг Украины, пытаясь убедить весь мир в том, что РФ планирует «вторжение» в соседнюю страну. Специалист в сфере энергетики, политический аналитик Дмитрий Марунич ранее выдвинул свою версию о том, какую цель преследует Вашингтон, действуя такими методами.