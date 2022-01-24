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В Сети оценили слова Бербок о нежелании «смешивать» Украину с НАТО

Политика
В Сети оценили слова Бербок о нежелании «смешивать» Украину с НАТО
Global Look Press  /  Sebastian Gabsch via www.imago-i/www.imago-images.de

Берлин, 24 января. Пользователи Сети бурно отреагировали на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о нежелании «смешивать» территорию Украины и стран НАТО.

Немецкий министр иностранных дел неожиданно выступила с напоминанием о том, что Незалежная не является членом Североатлантического альянса. Бербок отметила, что Германия и страны НАТО безусловно поддерживают Киев, но ясно дала понять, что именно моральной поддержкой все и ограничится.

В Сети активно отреагировали на слова главы внешнеполитического ведомства Германии. Некоторые комментаторы напомнили, что совсем недавно Анналена Бербок придерживалась более активной проукраинской и антироссийской позиции, однако теперь, похоже, решила сменить риторику.

«Что с ней случилось? Откуда грамотные речи? Неужели после поездки на Украину и в Россию стали открываться глаза на "союзников" из-за океана?»;

«Постигает мастерство "переобувки"»;

«Видимо, встреча с Сергеем Лавровым произвела неизгладимое впечатление на фрау Бербок, появились проблески разума и смена риторики»;

«Анналена поняла, что это ей не предвыборные речи про "поддержку Украины" толкать, теперь можно и реально по ушам отхватить», — пишут в Сети.

В Сети оценили слова Бербок о нежелании «смешивать» Украину с НАТО
pixabay.com /

Многие пользователи предположили, что слова главы МИД Германии явно свидетельствуют о сильной усталости ФРГ и всего Запада от Украины и ее постоянных просьб, проблем и упреков.

«Вот и весь ответ на украинские сопли и слюни. Украина — це не европа, ее никто "защищать" не хочет»;

«Из всех западных стран Германия выглядит наиболее адекватной»;

«Никто помирать за Украину не собирается. Поддержка в виде сожаления, сочувствий и оханья — обеспечена, а вот по гробам прятаться не хочет никто»;

«НАТО свернули Украину в бараний рог, и она становится козлом отпущения»;

«Нету у них цели защитить Украину, есть цель разменять ее как можно выгодней для себя»;

«Создается такое впечатление, что Запад просто сливает Украину и навязывает России. Мол, нападайте, забирайте, мы вам погрозим, а потом на тормозах спустим. Видать, достали их побирушки. Но нам-то они зачем?», — считают пользователи.

В то же время некоторые комментаторы отметили, что слова Анналены Бербок наверняка станут неприятным сюрпризом для Киева. Впрочем, они предполагают, что в ответ на ее заявление украинские власти в очередной раз заговорят о «зраде» со стороны «европейских партнеров».

В Сети оценили слова Бербок о нежелании «смешивать» Украину с НАТО
Федеральное агентство новостей /

«Фрау Бербок такими темпами может и до открытия "СП-2" договориться, а это зрада зрадная»;

«Выпускайте Кулебу, сейчас будет ныть про очередную обиду на десятилетия»;

«Это ж что вы делаете, госпожа министр? А? Скакуны по веткам прыгают, о победе вещают, а вы их "фейсом об тейбл". Нехорошо получается»;

«Как она только посмела! В отставку!»;

«Украинцы, ну как, Бербок уже на "Миротворце"?»;

«Сейчас Мельник выразит свое негодование, и Анналену, конечно же, уволят»;

«Украинцы прессуют Фатерлянд по всем фронтам: уволили главкома ВМФ, отчитали посла, шантажируют газом. И это их еще не приняли в ЕC»;

«Неумолимое колесо "генотьбы". Она же еще на днях была такая хорошая, по Киеву ходила, поддержку обещала, а тут раз — и перемога снова превращается в зраду», — с иронией пишут комментаторы.

Соединенные Штаты не прекращают нагнетать ситуацию вокруг Украины, пытаясь убедить весь мир в том, что РФ планирует «вторжение» в соседнюю страну. Специалист в сфере энергетики, политический аналитик Дмитрий Марунич ранее выдвинул свою версию о том, какую цель преследует Вашингтон, действуя такими методами.

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