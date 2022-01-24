Альтернативные Мстители могут появиться в сиквеле «Доктора Стрэнджа»

Лос-Анджелес, 24 января. Фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» может преподнести зрителям сюрприз в виде альтернативной версии Мстителей. Об этом свидетельствует новый мерч, выпущенный Marvel.

Студия запустила продажу новых футболок в известном интернет-магазине. При этом на мерч нанесли логотип Мстителей, отличающийся от традиционного.

Поскольку в сиквеле Доктор Стрэндж отправится в путешествие по мультивселенной, есть вероятность, что он встретит альтернативную версию супергеройской команды. Такую теорию выдвинуло издание The Cosmic Circus после выхода новых футболок от Marvel.

Предполагается, что в новой ленте Доктор Стрэндж встретит Мстителей с другим составом. Например, в комиксах в команду входили Сорвиголова, Люк Кейдж, Росомаха и Существо из Фантастической четверки, передает «Культуромания».

Поклонники могут увидеть в сиквеле «Доктора Стрэнджа» и другого персонажа Marvel — главного героя ленты «Шан-Чи и легенда десяти колец». На это намекнул актер Симу Лю, который и воплотил Шан-Чи на экране.