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Альтернативные Мстители могут появиться в сиквеле «Доктора Стрэнджа»

  /   Обновлено: 24 января 2022 19:51
Общество
Альтернативные Мстители могут появиться в сиквеле «Доктора Стрэнджа»
Кадр из фильма «Доктор Стрэндж»

Лос-Анджелес, 24 января. Фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» может преподнести зрителям сюрприз в виде альтернативной версии Мстителей. Об этом свидетельствует новый мерч, выпущенный Marvel.

Студия запустила продажу новых футболок в известном интернет-магазине. При этом на мерч нанесли логотип Мстителей, отличающийся от традиционного.

Поскольку в сиквеле Доктор Стрэндж отправится в путешествие по мультивселенной, есть вероятность, что он встретит альтернативную версию супергеройской команды. Такую теорию выдвинуло издание The Cosmic Circus после выхода новых футболок от Marvel.

Предполагается, что в новой ленте Доктор Стрэндж встретит Мстителей с другим составом. Например, в комиксах в команду входили Сорвиголова, Люк Кейдж, Росомаха и Существо из Фантастической четверки, передает «Культуромания».

Поклонники могут увидеть в сиквеле «Доктора Стрэнджа» и другого персонажа Marvel — главного героя ленты «Шан-Чи и легенда десяти колец». На это намекнул актер Симу Лю, который и воплотил Шан-Чи на экране.

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