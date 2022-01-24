Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 20:45
20:45
Общество
Врач Конев предостерег от закаливания во время коронавируса
20:45
Общество
Эксперты считают необходимым корректировку закона об ответственном обращении с животными
20:44
Весь мир
Nouvelle d'Afrique: ЦАР вошла в число главных демократических стран Черного континента
20:44
Политика
Евродипломат Боррель подвел итоги переговоров глав МИД по эвакуации послов с Украины
20:41
Весь мир
Активисты ЦАР выступили за немедленную отмену оружейного эмбарго ООН
20:39
Происшествия
Пожилая пассажирка снегохода пострадала при столкновении с легковушкой в Башкирии
20:38
Происшествия
Безработный сахалинец сдал в металлолом отпиленный кусок автомобиля и попал под статью
20:35
Общество
Эндрю Гарфилда признали актером года на фестивале в Палм-Спрингс
20:32
Армия
Российский посол Филатов заверил Дублин в безопасности учений ВМФ РФ в Атлантике
20:30
Общество
Жители Забайкалья создали стихийный мемориал в память о растерзанной псами девочке
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Сергей Лазарев показал фото подросшей дочери своего погибшего брата

  /   Обновлено: 24 января 2022 19:51
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал фото подросшей дочери своего погибшего брата
Пресс-служба России-1

Москва, 24 января. Участник Евровидения, певец Сергей Лазарев опубликовал в Instagram фотографию племянницы Алины, которой исполнилось 18 лет. Поклонники исполнителя осыпали девушку комплиментами.

Лазарев нечасто показывает членов своей семьи. В честь совершеннолетия дочери покойного брата он сделал исключение. Девушка учится в Институте театрального искусства имени И. Д. Кобзона и мечтает стать актрисой.

«Как быстро бежит время! Будь здорова и счастлива! Безумно горжусь тобой и твоими успехами в театральном институте! Восхищаюсь твоим здравым умом и взрослыми поступками!» — написал Лазарев.

Сергей Лазарев показал фото подросшей дочери своего погибшего брата
instagram.com / @lazarevsergey

Публикация набрала более 120 тысяч лайков, под ней появилось множество комментариев. Пользователи назвали племянницу Лазарева «красоткой» и «гордостью дяди».

Старший брат певца, Павел Лазарев скончался от остановки сердца весной 2015 году. Перед этим он попал в ДТП в центре Москвы. Смерть отца Алины стала последствием этой аварии, сообщает «Газета.Ru».

Ранее Лазарев побывал в Турции на концерте украинской коллеги Ани Лорак. Звезда сцены зажигательно танцевала для русскоязычной публики в одном из отелей.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Сергей Лазарев показал фото подросшей дочери своего погибшего брата
лазарев день рождения племянница
Комментировать