Сергей Лазарев показал фото подросшей дочери своего погибшего брата

Москва, 24 января. Участник Евровидения, певец Сергей Лазарев опубликовал в Instagram фотографию племянницы Алины, которой исполнилось 18 лет. Поклонники исполнителя осыпали девушку комплиментами.

Лазарев нечасто показывает членов своей семьи. В честь совершеннолетия дочери покойного брата он сделал исключение. Девушка учится в Институте театрального искусства имени И. Д. Кобзона и мечтает стать актрисой.

«Как быстро бежит время! Будь здорова и счастлива! Безумно горжусь тобой и твоими успехами в театральном институте! Восхищаюсь твоим здравым умом и взрослыми поступками!» — написал Лазарев.

instagram.com / @lazarevsergey

Публикация набрала более 120 тысяч лайков, под ней появилось множество комментариев. Пользователи назвали племянницу Лазарева «красоткой» и «гордостью дяди».

Старший брат певца, Павел Лазарев скончался от остановки сердца весной 2015 году. Перед этим он попал в ДТП в центре Москвы. Смерть отца Алины стала последствием этой аварии, сообщает «Газета.Ru».

Ранее Лазарев побывал в Турции на концерте украинской коллеги Ани Лорак. Звезда сцены зажигательно танцевала для русскоязычной публики в одном из отелей.