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Федор Смолов оценил шансы сборной России на попадание на ЧМ в Катаре

Спорт
Федор Смолов оценил шансы сборной России на попадание на ЧМ в Катаре
instagram.com  /  @smolovfedor_10

Москва, 24 января. Форвард «Динамо» и сборной России Федор Смолов оценил шансы национальной команды на выход на чемпионат мира 2022 года.

Поддержка своих болельщиков должна помочь сборной России завоевать путевку на планетарное футбольное первенство в Катаре, считает Федор Смолов. Соответствующее мнение нападающий «Динамо» озвучил в разговоре с пресс-службой бело-голубых.

«Думаю, шансы у нас хорошие, потому что оба матча играем дома. На международном уровне это большое преимущество. Надеюсь, придет много болельщиков, все будут нас поддерживать, и у нас получится добыть путевку на чемпионат мира», — заявил форвард московского клуба.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин посетил тренировку московского «Спартака». Первый зимний сбор красно-белых проходит в Дубае.

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Все новости / Спорт / Федор Смолов оценил шансы сборной России на попадание на ЧМ в Катаре
Смолов футбол сборная россии чм-2022
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