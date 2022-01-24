Федор Смолов оценил шансы сборной России на попадание на ЧМ в Катаре

Москва, 24 января. Форвард «Динамо» и сборной России Федор Смолов оценил шансы национальной команды на выход на чемпионат мира 2022 года.

Поддержка своих болельщиков должна помочь сборной России завоевать путевку на планетарное футбольное первенство в Катаре, считает Федор Смолов. Соответствующее мнение нападающий «Динамо» озвучил в разговоре с пресс-службой бело-голубых.

«Думаю, шансы у нас хорошие, потому что оба матча играем дома. На международном уровне это большое преимущество. Надеюсь, придет много болельщиков, все будут нас поддерживать, и у нас получится добыть путевку на чемпионат мира», — заявил форвард московского клуба.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин посетил тренировку московского «Спартака». Первый зимний сбор красно-белых проходит в Дубае.