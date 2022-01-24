Агила Салех: ПНЕ не отчиталось о трате более 80 млрд динаров из бюджета Ливии

Тобрук, 24 января. Спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех обвинил переходное Правительство национального единства (ПНЕ) в том, что за период своего мандата оно растратило из государственного бюджета более 80 миллиардов динаров, о которых не отчиталось.

В понедельник депутаты провели заседание, в рамках которого обсудили формирование нового кабмина взамен потерявшего легитимность правительства под руководством Абд аль-Хамида Дабибы. Срок мандата ПНЕ истек 24 декабря 2021 в день несостоявшихся президентских выборов.

Спикер призвал к избранию новой исполнительной власти, раскритиковав деятельность правительства Дабибы. По его словам, оно до сих пор не отчиталось за потраченные из казны деньги.

«Мы не знаем, куда правительство растратило 86 миллиардов динаров», — заявил Агила Салех.

Глава парламента анонсировал начало приема документов от кандидатов на пост премьер-министра нового правительства. Регистрация стартует 25 января. Он также озвучил условие для выдвижения: тот, кто намерен баллотироваться на должность главы переходного кабмина, должен снять свою кандидатуру с президентских выборов.

В сентябре Палата представителей лишила ПНЕ вотума доверия. Депутатов встревожили огромные траты чиновников и заключение миллиардных контрактов с зарубежными странами.