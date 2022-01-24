«Идет подготовка к наступлению»: Украина стянула к Донбассу танки, РСЗО «Смерч» и «Ураган»

Действия Вооруженных сил Украины у линии разграничения в Донбассе свидетельствуют о том, что киевские власти ведут подготовку к наступлению на ДНР и ЛНР. С таким заявлением выступил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что ВСУ проводят у линии фронта в Донбассе мероприятия по подготовке к наступлению. Так, в подразделениях 1-й отдельной танковой бригады, в танковых батальонах 53-й и 54-й механизированных бригад, 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ приостановлены отпуска для всего личного состава, командирам всех степеней приказано находиться в пунктах временной дислокации.

Кроме того, указал представитель Донецка, из госпиталей досрочно выписывают механиков-водителей и наводчиков. Также в районы населенных пунктов Волновахи, Андреевки и Доброполья зафиксирована переброска экипажей танков и артиллерийских расчетов, осуществляющих подготовку вооружения и военной техники к боевому применению. В район Авдеевки отмечено прибытие 40 военнослужащих 3-го отдельного полка специального назначения ВСУ, ранее прошедших подготовку под руководством инструкторов из Великобритании.

ФБА «Экономика сегодня» / Анастасия Вальдамирова

Слова Басурина подтвердил и глава ДНР Денис Пушилин. По его словом, характер мероприятий, проводимых ВСУ у линии фронта, говорит о подготовке Киева к наступлению на Донбасс.

«По характеру тех мероприятий, которые проводятся со стороны Украины, можно говорить о том, что идет подготовка к наступлению. Я говорю именно о том, что подтягивается техника, готовятся танковые экипажи. Причем готовятся они в тех местах дислокации, куда была ранее отведена техника. Там замечены танковые и артиллерийские расчеты. Также вызывают очень серьезное опасение системы, с которыми Донбасс, увы, знаком, — РСЗО «Смерч» и «Ураган». Немаловажно еще и то, что происходит медийная накрутка. К линии соприкосновения начали приезжать иностранные журналисты, будто бы для того, чтобы что-то зафиксировать. Вблизи позиций находятся и инструкторы. Они фактически уже открыто фотографируются и выкладывают фото в интернет. Я говорю об инструкторах из США и Великобритании. Мы сейчас находимся в повышенном режиме готовности. От Украины сейчас можно ожидать чего угодно», — заявил он в эфире ток-шоу «60 минут».

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

Рассказал Пушилин и о том, что армия ДНР готова ко всем ситуациям, у нее уже есть боевой опыт, поэтому Донбасс отразит наступление. Однако глава ДНР выразил надежду на то, что конфликта получится избежать.

«Что касается беспилотников Bayraktar, то пока с их помощью ведется только ежедневная разведка. ПТРК Javelin присутствуют на территории Донбасса, но не вблизи самой линии соприкосновения. На складах найдется то, чем будем противостоять. Если нет, то докупим у той же Украины. Если не купим, то это будут трофеи. Послушайте, мы уже имеем опыт, поэтому со всем справимся. Надеюсь, что до этого не дойдет. Со своей стороны делаем все, чтобы конфликт был урегулирован мирным способом. Но мы имеем дело с Украиной. На сегодняшний день никаких прямых контактов с Киевом нет. Задействована только переговорная площадка в Минске, которая сейчас по вине Украины пробуксовывает», — резюмировал Денис Пушилин.

Киевские спецслужбы подготовили несколько диверсионных групп, которые в ближайшее время будут заброшены на территорию Донбасса. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.