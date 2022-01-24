Ханде Эрчел и Керем Бюрсин поссорились из-за давней соперницы актрисы

Анкара, 24 января. Звезды сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел и Керем Бюрсин, считающиеся одной из самых известных пар Турции, сильно разругались. Причиной крупной ссоры стала актриса Демет Оздемир, которая давно является соперницей Эрчел.

Конфликт между турецкими знаменитостями спровоцировал контракт с сервисом Disney+, который должен подписать Бюрсин. По данным турецких СМИ, вместе с актером участвовать в съемках будет Оздемир.

Узнав, что Бюрсин снимется в одном сериале с ее давней соперницей, Эрчел устроила возлюбленному настоящий скандал. Новость о проекте, в котором ее избранник будет работать с Оздемир, оказалась для актрисы полной неожиданностью. Из-за этого звезда сериала «Постучись в мою дверь» даже отказалась впускать актера в свой особняк, передает Takvim. При этом никто из звездной пары пока официально не подтвердил сообщения о ссоре.

Соперничество Эрчел и Оздемир, длящееся не один год, вызвано схожим типажом актрис, из-за которого их часто сравнивают. Кроме того, Оздемир приписывали роман с Бюрсином еще пару лет назад. Тогда источники говорили о симпатии между актерами, но никаких любовных отношений у коллег не было.

instagram.com / @demetozdemir

Ранее Ханде Эрчел выразила скорбь в годовщину смерти матери. Актриса призналась, что очень скучает по родной женщине, умершей после безуспешной борьбы с лейкемией.