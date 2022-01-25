Спустя 45 лет фотограф Плотников обрел считавшиеся утерянными слайды с Высоцким и Влади

Советский поэт, актер театра и кино, автор-исполнитель песен Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года. В преддверии 84-й годовщины со дня рождения всенародно любимого артиста в беседе с ФАН советский и российский фотограф Валерий Плотников поделился сенсационной новостью.

По словам собеседника, совсем недавно он обрел бесценные снимки автора-исполнителя песен, ранее считавшиеся безвозвратно утраченными.

«Буквально два года тому назад благодаря Марине Влади (последняя жена Владимира Высоцкого. — Прим. ФАН) у меня появился дополнительный ресурс. Спустя 45 лет ко мне вернулись материалы о Высоцком, которые я в свое время давал Марине Влади. Думал, что они безвозвратно потеряны. Марина тоже сказала, что потеряла. Два года назад она съезжала из своей загородной виллы под Парижем и нашла все мои материалы», — сообщил фотограф.

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Валерий Плотников особо подчеркнул, насколько важны вернувшиеся к нему спустя столько лет снимки актера.

«Это восемь оригинальных слайдов. Володя прожил всего 42 года, а эти слайды исчезли на 45 лет и все-таки вернулись. Я делал эти слайды Марины и Володи специально для винилового альбома Высоцкого. Надеюсь, что этот виниловый альбом из двух пластинок, который не выходил 45 лет, будет издан. Он задумывался так, что один диск был целиком посвящен Высоцкому, а второй — Высоцкому и Марине Влади, тем вещам, которые Володя написал специально для Марины», — рассказал собеседник ФАН.

ТАСС / Артем Геодакян

Ранее актер Никита Джигурда в беседе с ФАН рассказал о значении в его жизни творчества Владимира Высоцкого. По словам собеседника, в юности артист стал для него учителем.