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Ведущий Норкин разбавил эфир «Места встречи» коротким анекдотом про сантехника

  /   Обновлено: 24 января 2022 19:44
Общество
Ведущий Норкин разбавил эфир «Места встречи» коротким анекдотом про сантехника
pixabay.com  /  fran1

Москва, 24 января. Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин не забывает каждый раз смешить зрителей искрометными анекдотами. Во время выпуска от 24 января он рассказал шутку про «рогатого» еврейского мужа.

Гости студии порассуждали, какую стратегию выберут США на мировой арене. Также они бурно обсудили решение Вашингтона об эвакуации дипломатов с Украины.

Говоря о последних новостях политики, эксперты вспомнили о скандальном заявлении МИД Великобритании о «планах» России посадить в Киеве своего президента. Также им стало интересно, нужны ли России новые мегаполисы типа Москвы и Санкт-Петербурга.

Ведущий Норкин разбавил эфир «Места встречи» коротким анекдотом про сантехника
Prt Scr youtube.com / НТВ

Обстановка в студии «Места встречи» всегда накаляется, так как гости обсуждают злободневные вопросы. Андрей Норкин умеет мастерски разряжать обстановку. Делает он это с помощью простого инструмента: юмора.

« — Ты знаешь, Яша, кажется, Сарочка мне изменяет.

— А почему ты так решил?

— Видишь ли, мы за последнее время сменили адрес проживания уже в третий раз, а сантехник к нам приходит один и тот же», — рассказал пошлую историю телеведущий, поразив собравшихся.

Анекдот вызвал приступ хохота у зрителей и приглашенных экспертов. Они встретили аплодисментами короткий рассказ Норкина и по достоинству оценили его.

Недавно журналист рассказал шутку про внебрачные отношения. Он вспомнил юмореску об имуществе молодых людей до свадьбы.

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