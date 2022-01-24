Политолог Саймс назвал главную причину отказа США от антироссийского маневра на Украине

Вашингтон, 24 января. Соединенные Штаты активно нагнетают ситуацию вокруг Украины вовсе не для того, чтобы спровоцировать реальную агрессию России в отношении соседней страны. Такое мнение высказал известный американский политолог Дмитрий Саймс.

По словам эксперта, президент США не готов идти на такой радикальный шаг, так как прекрасно понимает, что реальная война с РФ несла бы слишком большие риски не только Украине, но и всему западному миру.

«Я думаю, Байден войны не хочет. Идея, что Байден хочет заманить Россию на Украину, очень неубедительная. Что бы тогда Байден дальше делал? Конечно, если бы российский Генеральный штаб вдруг стал принимать ценные руководящие указания американских "ястребов", то, может быть, российские танковые колонны были бы посланы на американские противотанковые ракеты. И потом бы Россия там остановилась, завязла, и одновременно Вашингтон бы вводил санкции и спокойно вооружал Украину. Но, мне кажется, надо быть полным глупцом, чтобы исходить из того, что Россия будет вести себя таким образом», — заявил аналитик в интервью Владимиру Соловьеву.

Кроме того, как подчеркивает Саймс, еще одним важным преимуществом России в данной ситуации является умение президента Владимира Путина вести грамотную и в чем-то непредсказуемую международную политику. По мнению аналитика, Вашингтон просто не стал рисковать и доводить до реальной эскалации, учитывая этот факт.

Федеральное агентство новостей /

«Война — дело непредсказуемое, а у России большие возможности. У Путина репутация непредсказуемого лидера. В этом он мне напоминает Ричарда Никсона, который очень гордился своей непредсказуемостью. И для большой игры в международных отношениях эта непредсказуемость является большим козырем», — объяснил эксперт.

Политолог в то же время признает, что масштабная истерия вокруг Украины нагнетается отнюдь не случайно. Таким образом США рассчитывали вынудить Россию отступить в ходе переговоров, признав тем самым мировое лидерство Соединенных Штатов. Впрочем, пока этот маневр Белому дому явно не удался. Вероятно, США попытаются выйти из ситуации иным способом, но доводить ситуацию до реальной войны на Украине в пику РФ США наверняка не станут.

«Я думаю, что в Вашингтоне нет желания начинать войну на Украине, но есть большое желание вынудить Россию отступить. США хотят, чтобы Россия отступила публично, продемонстрировав тем самым, кто является реальным мировым лидером. Но я думаю, что в Вашингтоне понимают: с войной на Украине играть не следует», — уверен политолог Дмитрий Саймс.

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко ранее раскрыл главный итог переговоров России и США по безопасности.