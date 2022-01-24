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«Газпром»: запасы голубого топлива в ПХГ Украины и ЕС находятся на исторически низком уровне

Экономика
«Газпром»: запасы голубого топлива в ПХГ Украины и ЕС находятся на исторически низком уровне
ФБА «Экономика сегодня»  /  Дмитрий Паршин

Москва, 24 января. Объемы энергоресурса в подземных хранилищах Украины и Европы вновь продемонстрировали низкий уровень, сообщает пресс-служба компании «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

Запас активного газа в европейских подземных хранилищах оказался на 26% ниже, чем в прошлом году. Страны ЕС отобрали больше 70% от закачанного летом объема голубого топлива. Похожая динамика наблюдается и в украинских ПХГ. Там резервы уменьшились до 12,1 млрд кубометров, что на 44,6% меньше показателей прошлого года.

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова ранее предположила, что высокие цены на газ сохранятся до осени 2022 года. По ее словам, «хейтеры» России и «Газпрома» угодили в собственную ловушку, отказавшись заключать контракты на поставку энергоресурса.

Источники в Федеральном министерстве экономики и защиты климата не исключали, что Германия может остаться без газа уже в конце января. По состоянию на 11-е число хранилища были заполнены на 50%, пишет «ФедералПресс».

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Все новости / Экономика / «Газпром»: запасы голубого топлива в ПХГ Украины и ЕС находятся на исторически низком уровне
Газпром украина евросоюз газ запасы газа рынок газа газовый кризис
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